Loạt vụ lộ, lọt đề thi gây xôn xao dư luận và cái kết đắng

Đình chỉ 2 thí sinh và nhiều cán bộ coi thi vụ lọt đề thi tốt nghiệp Văn, Toán: Ngày 29/6, Bộ GD&ĐT thông tin, ngay khi xảy ra sự việc đề thi Văn và Toán bị chụp ảnh và gửi qua mạng, Ban Chỉ đạo kỳ thi của Bộ GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) của Bộ Công an, các ban chỉ đạo cấp tỉnh liên quan xác minh làm rõ sự việc. Cục An ninh chính trị nội bộ xác định được 1 thí sinh làm bài thi môn Ngữ Văn tại tỉnh Cao Bằng và 1 thí sinh làm bài thi môn Toán tại tỉnh Yên Bái đã dùng điện thoại chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi liên quan đình chỉ thi 2 thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh sự việc, đây là hành vi sai phạm của cá nhân thí sinh. Hiện Bộ chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi. (Ảnh minh họa) Đeo thiết bị trong tai tuồn đề tiếng Anh ra ngoài: Ngày 8/7/2022, tại điểm thi Trường THPT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn tiếng Anh (mã môn thi N1), giám thị coi thi bắt quả tang thí sinh P.T.P. (SN 2004, trú thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) đang có biểu hiện vi phạm quy chế thi. Hội đồng coi thi tại điểm thi Trường THPT Đầm Hà đã lập biên bản và thu giữ các đồ vật trong người thí sinh P., gồm 1 điện thoại iPhone XS Max, 1 thiết bị phát wifi di động, 1 hộp nhỏ, 1 bộ dây được giấu trong người. Qua kiểm tra, Công an huyện Đầm Hà còn phát hiện và lấy bên trong tai phải thí sinh P. có 1 dị vật kim loại nhỏ (khoảng 1cm). Hội đồng coi thi đã đình chỉ thi với thí sinh này. Tại trụ sở công an huyện Đầm Hà, thí sinh P. khai nhận dùng các thiết bị trên nhằm truyền đề thi ra bên ngoài, nhờ người khác làm bài giúp để đạt điểm cao. Lộ đề thi Sinh tốt nghiệp THPT 2021: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào 2 ngày 7 và 8/7. Trong quá trình chấm thi, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên môn Sinh học tại Hà Nội đã chỉ ra, đề ôn trước ngày thi cho thí sinh khóa VIP của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh giống đến 80% đề thi thật do Bộ GD&ĐT công bố. Ngày 10/6/2023, Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (SN 1963, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (SN 1949, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quảng Bình: Lọt đề thi Toán tốt nghiệp THPT: Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mạng xã hội tối 7/7 xôn xao việc tài khoản tên là T.G nghi làm "lộ" đề thi Toán trong giờ làm bài thi. Cụ thể, vào khoảng 15h59 ngày 7/7 (khi vẫn trong thời gian thí sinh làm bài thi), tài khoản này đăng một hình ảnh được cho là đề thi môn Toán kèm bình luận: "Giải giùm bé nhà em câu 36, 38, 40, 41 với ạ. Gấp ạ". Ngay sau đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: "Trong buổi thi môn Toán chiều ngày 7/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đề thi bị "lọt" ra ngoài. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT đã cùng Bộ Công an vào cuộc quyết liệt điều tra. Ngày 8/7, Bộ xác định được đây là một thí sinh ở điểm thi THPT Lệ Thủy, Quảng Bình. Thí sinh này sau đó đã bị đình chỉ thi, Các giám thị tại phòng thi này phải viết tường trình và không được phép coi thi ở các buổi tiếp theo. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây không phải là hành vi mới xuất hiện, đã có rất nhiều cán bộ, thí sinh hay những người liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về vụ việc tương tự. Dù các kỳ thi đã có quy định, quy chế rõ ràng, tuy nhiên, một số cá nhân vẫn cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến sự công bằng của kỳ thi. Những hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, không chỉ khiến thí sinh lỡ kỳ thi mà có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc. >>> Xem thêm video: Tin theo “anh Kaito Kid”, nhiều thí sinh “lệch tủ” đề thi Ngữ văn. Nguồn: Lý Thùy - Mai Loan.

