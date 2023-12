Loạt hot girl sa chân vào con đường môi giới mại dâm

Bắt khẩn cấp "hotgirl" về hành vi môi giới mại dâm: Mới đây, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Bảo Nhi (23 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/12, Tổ công tác của Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn xã An Khánh. Quá trình kiểm tra xác định, phòng 302 có một khách nam và một khách nữ có hành vi mua bán dâm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã làm rõ Lưu Bảo Nhi là người có hành vi môi giới mại dâm cho đôi nam nữ trên. Cựu nữ tiếp viên hàng không vừa là "tú bà", vừa bán dâm: Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) từng là tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc từ tháng 10/2022. Quá trình làm việc, Hạnh thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các “hot girl”, người mẫu ảnh nổi tiếng. Từ đây, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các “hot girl” lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành. Sau đó, Hạnh chỉ đạo gái bán dâm chỉ liên hệ, trao đổi việc mua bán dâm qua các nền tảng mạng xã hội, thuê xe ô tô sang để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort sang trọng. Cơ quan điều tra xác định, Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 - 3.000 USD/lượt (khoảng từ 25 - 74 triệu đồng). Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn TP HCM, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tua, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Ngày 10/8, Hạnh bị Công an bắt. "Tú bà" sinh viên 23 tuổi điều hành đường dây mại dâm giá 2.000 USD/lần: Đầu tháng 1/2023, Công an TP.Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Nhật Lệ (SN 2000; quê ở tỉnh Cao Bằng; trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về hành vi "Môi giới mại dâm". Theo kết quả điều tra, đối tượng Hoàng Thị Nhật Lệ thường xuyên sử dụng tài khoản Zalo cá nhân "Hini Nguyễn và Luna" lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để môi giới mại dâm. Giá mua bán dâm dao động từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 1.000 USD đến 2.000 USD/lần tuỳ thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm. Người mua dâm phải chuyển tiền vào số tài khoản của Lệ, gái bán dâm được hưởng 30%, Lệ hưởng 70% trên tổng số tiền nhận được. Đối tượng Lệ là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian chờ tốt nghiệp, Lệ tổ chức điều hành đường dây mại dâm trên. Hotgirl cầm đầu đường dây môi giới mại dâm giá hàng nghìn USD: Ngày 31/8/2022, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, C02 vừa phối hợp Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội do "tú bà" Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, thường trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu. Tại cơ quan công an, Giang khai từng tốt nghiệp Đại học. Giang được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, cao ráo lại có học thức nên rất dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người. Sau khi ra trường, năm 2019, Giang làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện nên có nhiều mối quan hệ xã hội. Giang tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để lập ra các hội nhóm để kết nối, trao đổi với người bán dâm. Giá mua bán dâm trong đường dây của Giang từ 10 - 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Giang, sau khi sắp xếp cho gái bán dâm xong, Giang sẽ trả cho gái bán dâm 30%, còn bản thân hưởng 70% tổng số tiền nhận được. "Hot girl" bán dâm, trộm luôn gần 170 triệu đồng: Ngày 20/8/2021, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Lã Thị Ngọc (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo kết quả điều tra ban đầu, Lã Thị Ngọc lấy tên là An trên mạng xã hội kết bạn làm quen với anh Đ.H.N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự theo kiểu hình thức mại dâm biến tướng và nhận được sự đồng ý. Rạng sáng 16/8, anh N. đưa An về nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận. Sau đó, anh N. dùng điện thoại chuyển vào cho An 20 triệu đồng thì An mượn thêm 20 triệu đồng nữa. Quá trình anh N. chuyển tiền qua tài khoản, An nhớ mật khẩu. Sau đó, khi anh N. ngủ, An lấy điện thoại của anh N. vào app chuyển 7 lần tiền với số tiền là 168 triệu đồng vào 2 tài khoản là của An và một người bạn ở ngân hàng Techcombank. Đến 5h ngày 17/8, An ra về rồi lấy luôn điện thoại của anh N.. Anh N. sau đó phát hiện mất điện thoại và tiền trong tài khoản nên báo cho công an. Hot girl môi giới bán dâm 25 triệu đồng/lần "đi khách": Ngày 21/4/2020, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê quán Thái Bình) về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Võ Văn Tuấn và Bùi Thị Như Quỳnh là người cung cung cấp gái mại dâm biết sử dụng ma túy để Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) mua dâm với giá 25 triệu đồng/lượt. Trước khi bị bắt, Như Quỳnh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giản dị khi đi chùa cầu bình an và may mắn. Ngoài ra, Quỳnh thường đăng tải những chuyến du lịch sang chảnh tại nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới. >>> Xem thêm video: Bắt nữ chủ quán cà phê võng chứa mại dâm. Nguồn: ĐTHĐT.

