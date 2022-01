Liên tiếp các vụ cướp táo bạo và liều lĩnh ở Hà Nội

Nổ súng uy hiếp, ép chủ facebook bán hàng online đưa 100 tỷ đồng: Ngày 16/1, sau khi nổ phát súng thị uy, Trần Văn Hào (35 tuổi ở Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi ở Lạng Sơn) ép hai vợ chồng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội phải đưa 100 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân van xin và bị hai tên cướp lấy đi 200 triệu đồng. Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Hào và Phan Ngọc Trăm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hào và Trăm bị bắt giữ ngày 16/1, khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), 1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay. Rút dao chém thẳng vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản: Tối 15/1, anh Đ.V.H. (38 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được Vũ Hoàng Huân (24 tuổi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thuê chở bằng ô tô từ nhà lên Hà Nội. Khi đến quận Cầu Giấy, Huân bảo dừng xe và thanh toán tiền. Trong lúc chờ nhận tiền, tài xế taxi bị Huân chém một phát vào cổ bên phải. Hai bên giằng co, anh H. liên tục hô "cướp" khiến đối tượng sợ, tẩu thoát. Đến chiều 16/1, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi gây án, Vũ Hoàng Huân bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở Hưng Yên. Thanh niên gọi taxi rồi cứa cổ tài xế, cướp 500.000 đồng: Ngày 14/1, Lê Văn Trường (31 tuổi, quê Thanh Hóa) đón taxi của anh N.K.H. (45 tuổi, ở Hà Nội). Khi đến đường Đại Linh (Nam Từ Liêm) Trường rút dao đe dọa tài xế, Trong lúc giằng co, Trường đã cứa dao vào cổ tài xế cướp 500.000 đồng. Sau đó, Trường tiếp tục yêu cầu tài xế, chở đến ngõ 21 Lê Văn Lương. Đến đây Trường mở cửa xe cầm dao bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến 0h ngày 16/1, Trường bị Công an bắt giữ. Cầm dao bầu đi cướp nhà dân: Ngày 14/1, Đỗ Ngọc Tú (31 tuổi, quận Long Biên, TP Hà Nội) đột nhập vào nhà dân ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tú dùng dao khống chế gia chủ, nói "Chị bình tĩnh, em là cướp đây". Sau khi lục soát, đối tượng lấy đi một điện thoại iPhone và một thẻ ngân hàng bên trong có 20 triệu đồng. Đến khoảng 1h ngày 15/1, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) đã xác minh, bắt giữ được đối tượng Đỗ Ngọc Tú. Vào nhà mua điện thoại rồi trói chủ nhà cướp tài sản: Ngày 8/1, Tô Văn Tình (SN 1993, ở Quảng Ninh), Lê Duy Dự (SN 1994, ở Thánh Hoá) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, ở Hưng Yên) xông vào chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xịt hơi cay, trói chủ nhà rồi cướp đi 4 điện thoại giá trị. Ngày 13/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Tùng Lâm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP HCM. Sau khi khai thác, ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng cuối cùng là Tô Văn Tình và Lê Duy Dự. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nổ súng uy hiếp, ép chủ facebook bán hàng online đưa 100 tỷ đồng: Ngày 16/1, sau khi nổ phát súng thị uy, Trần Văn Hào (35 tuổi ở Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (23 tuổi ở Lạng Sơn) ép hai vợ chồng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội phải đưa 100 tỷ đồng. Sau đó, nạn nhân van xin và bị hai tên cướp lấy đi 200 triệu đồng. Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Hào và Phan Ngọc Trăm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hào và Trăm bị bắt giữ ngày 16/1, khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn (loại đạn cao su), 1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay. Rút dao chém thẳng vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản: Tối 15/1, anh Đ.V.H. (38 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được Vũ Hoàng Huân (24 tuổi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) thuê chở bằng ô tô từ nhà lên Hà Nội. Khi đến quận Cầu Giấy, Huân bảo dừng xe và thanh toán tiền. Trong lúc chờ nhận tiền, tài xế taxi bị Huân chém một phát vào cổ bên phải. Hai bên giằng co, anh H. liên tục hô "cướp" khiến đối tượng sợ, tẩu thoát. Đến chiều 16/1, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi gây án, Vũ Hoàng Huân bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở Hưng Yên. Thanh niên gọi taxi rồi cứa cổ tài xế, cướp 500.000 đồng: Ngày 14/1, Lê Văn Trường (31 tuổi, quê Thanh Hóa) đón taxi của anh N.K.H. (45 tuổi, ở Hà Nội). Khi đến đường Đại Linh (Nam Từ Liêm) Trường rút dao đe dọa tài xế, Trong lúc giằng co, Trường đã cứa dao vào cổ tài xế cướp 500.000 đồng. Sau đó, Trường tiếp tục yêu cầu tài xế, chở đến ngõ 21 Lê Văn Lương. Đến đây Trường mở cửa xe cầm dao bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến 0h ngày 16/1, Trường bị Công an bắt giữ. Cầm dao bầu đi cướp nhà dân: Ngày 14/1, Đỗ Ngọc Tú (31 tuổi, quận Long Biên, TP Hà Nội) đột nhập vào nhà dân ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tú dùng dao khống chế gia chủ, nói "Chị bình tĩnh, em là cướp đây". Sau khi lục soát, đối tượng lấy đi một điện thoại iPhone và một thẻ ngân hàng bên trong có 20 triệu đồng. Đến khoảng 1h ngày 15/1, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) đã xác minh, bắt giữ được đối tượng Đỗ Ngọc Tú. Vào nhà mua điện thoại rồi trói chủ nhà cướp tài sản: Ngày 8/1, Tô Văn Tình (SN 1993, ở Quảng Ninh), Lê Duy Dự (SN 1994, ở Thánh Hoá) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, ở Hưng Yên) xông vào chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xịt hơi cay, trói chủ nhà rồi cướp đi 4 điện thoại giá trị. Ngày 13/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Tùng Lâm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP HCM. Sau khi khai thác, ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng cuối cùng là Tô Văn Tình và Lê Duy Dự. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.