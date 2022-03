Lê Thị Hiền từ đại uý công an đến bị truy tố tội cướp tài sản

Chiều 11/8/2019, tại sảnh A - Ga đi quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - là cựu đại úy Công an thuộc Đội CSGT, trật tự, phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa) đến làm thủ tục chuyến bay VN248, hành trình TP HCM - Hà Nội do bị từ chối phí gửi hành lý quá cân, bà Hiền đã thể hiện thái độ bức xúc, la lối, dùng ngôn ngữ thô tục đối với nhân viên sân bay. Cụ thể, trong lúc làm thủ tục, bà Hiền gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nhưng sau đó tiếp tục yêu cầu được ký gửi miễn cước thêm 1 kiện hành lý khác. Do quá cước nên nhân viên làm thủ tục không đồng ý yêu cầu này. Bà Hiền sau đó thể hiện thái độ bức xúc, la lối, dùng ngôn ngữ thô tục khi bị từ chối miễn cước hành lý. Sau đó, bà Hiền được di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu. Do vô ý làm mất thẻ lên máy bay và phải quay lại quầy thủ tục, bà Hiền tiếp tục lớn tiếng quát tháo, mạt sát nhân viên sân bay tại đây. Do lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng hàng không tại sân bay quyết định “cắt chuyến”, từ chối vận chuyển bà Hiền. Trước cách hành xử thiếu văn hóa, gây mất trật tự của bà Hiền, đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với nữ hành khách. Cục Hàng không Việt Nam sau đó ra lệnh cấm bay trong thời hạn 12 tháng đối với bà Hiền. Đến ngày 23/8/2019, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền để kiểm điểm và xác minh vụ việc bà này mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Công an Hà Nội đã giáng cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy với Lê Thị Hiền. Tiếp đó, Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Trung úy Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an Hà Nội đồng ý. Ngày 18/11/2019, Công an TP Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ với Trung úy Lê Thị Hiền. Ngày 22/3/2022, VKSND quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa truy tố bị can Lê Thị Hiền cùng 17 bị can khác về tội "Cướp tài sản" vì việc sử dụng nhân viên nữ lên mạng xã hội lôi kéo khách đến quán rồi đẩy nhiều đồ lên bắt khách phải trả tiền. >>> Xem thêm video: Nữ đại úy Lê Thị Hiền bị kỷ luật Đảng mức cao nhất. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân).

Chiều 11/8/2019, tại sảnh A - Ga đi quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội - là cựu đại úy Công an thuộc Đội CSGT, trật tự, phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa) đến làm thủ tục chuyến bay VN248, hành trình TP HCM - Hà Nội do bị từ chối phí gửi hành lý quá cân, bà Hiền đã thể hiện thái độ bức xúc, la lối, dùng ngôn ngữ thô tục đối với nhân viên sân bay. Cụ thể, trong lúc làm thủ tục, bà Hiền gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nhưng sau đó tiếp tục yêu cầu được ký gửi miễn cước thêm 1 kiện hành lý khác. Do quá cước nên nhân viên làm thủ tục không đồng ý yêu cầu này. Bà Hiền sau đó thể hiện thái độ bức xúc, la lối, dùng ngôn ngữ thô tục khi bị từ chối miễn cước hành lý. Sau đó, bà Hiền được di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu. Do vô ý làm mất thẻ lên máy bay và phải quay lại quầy thủ tục, bà Hiền tiếp tục lớn tiếng quát tháo, mạt sát nhân viên sân bay tại đây. Do lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng hàng không tại sân bay quyết định “cắt chuyến”, từ chối vận chuyển bà Hiền. Trước cách hành xử thiếu văn hóa, gây mất trật tự của bà Hiền, đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với nữ hành khách. Cục Hàng không Việt Nam sau đó ra lệnh cấm bay trong thời hạn 12 tháng đối với bà Hiền. Đến ngày 23/8/2019, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Lê Thị Hiền để kiểm điểm và xác minh vụ việc bà này mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Công an Hà Nội đã giáng cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy với Lê Thị Hiền. Tiếp đó, Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Trung úy Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an Hà Nội đồng ý. Ngày 18/11/2019, Công an TP Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ với Trung úy Lê Thị Hiền. Ngày 22/3/2022, VKSND quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa truy tố bị can Lê Thị Hiền cùng 17 bị can khác về tội "Cướp tài sản" vì việc sử dụng nhân viên nữ lên mạng xã hội lôi kéo khách đến quán rồi đẩy nhiều đồ lên bắt khách phải trả tiền. >>> Xem thêm video: Nữ đại úy Lê Thị Hiền bị kỷ luật Đảng mức cao nhất. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân).