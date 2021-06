Lê Dũng Vova bị Công an truy nã đặc biệt là ai?

Bị can Lê Văn Dũng ( Lê Dũng Vova). Sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội; Quốc tịch Việt Nam; Dân tộc Kinh. Bị can Lê Văn Dũng làm nghề tự do. Số CMTND: 111052843, nơi cấp: CATP Hà Nội. Quê quán của bị can ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nơi cư trú: Số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Họ và tên bố: Lê Hải Dương Họ tên mẹ: Đặng Thị Quyền Lê Dũng Vova bị khởi tội danh: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự. Chỗ ở trước khi trốn: Số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội. Địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội . Điện thoại: 069.219.4084, 038.533.2369. Lê Văn Dũng hay gọi là Dũng Vova sinh ra trong một gia đình công chức. Bản thân Dũng từng là sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào những năm 1987-1992. Sau khi ra trường, Dũng làm kỹ sư Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Đà Nẵng, ở đường Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng. 2 năm sau, làm kỹ sư điện Công ty TNHH Tư vấn và quản lý xây dựng... Lê Văn Dũng bắt đầu tham gia vào các hoạt động chống đối tụ tập, biểu tình gây rối ANTT từ năm 2011. Đối tượng đã lợi dụng các vấn đề phức tạp về chủ quyền biên giới, khiếu kiện đất đai tại một số địa bàn. Lê Văn Dũng luôn giữ vai trò tích cực tham gia hàng trăm cuộc biểu tình, tụ tập gây rối an ninh trật tự tại các địa phương.

