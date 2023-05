Lan can bảo vệ nhiều con sông tại Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Theo ghi nhận của PV, nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông Lừ (khu vực tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã xuống cấp nghiêm trọng. Có những đoạn lan can bảo vệ đã bị hư hỏng, nghiêng ngả tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ lâu nhưng vẫn chưa được xử lý. Một đoạn dài lan can bị đổ nghiêng hẳn về một phía. Theo ghi nhận, nguyên nhân chính là do cây xanh được trồng cạnh đó phát triển bị nghiêng, tác động vào lan can. Những cây xanh ngày một lớn khiến bề mặt vỉa hè cũng bị hư hỏng theo. Anh Trần Văn Tình, người dân sống gần khu vực chia sẻ: "Thực trạng lan can bảo vệ của sông đã hư hỏng từ lâu, chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm, nhanh chóng xử lý để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao mỹ quan đô thị". Tại sông Sét (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), lan can hai bên bờ sông cũng trong tình trạng gỉ sét, mục ruỗng. Đáng chú ý, nhiều đoạn lan can bị kẻ gian phá hoại, lấy cắp, cơ quan chức năng đã thay thế tạm bằng cọc gỗ, căng dây để cảnh báo nguy hiểm và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, việc khắc phục tạm bợ này đã diễn ra từ lâu, nhưng vẫn chưa được thay mới. Tại sông Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng), các cột lan can bảo vệ cũng đã ố vàng, nghiêng ngả. >>> Mời độc giả xem thêm video Nhánh sông giúp giải mã bí ẩn cách người Ai Cập xây kim tự tháp:

