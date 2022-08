Kit test Việt Á: PCT Quảng Ninh cùng bao cán bộ bị “điểm tên“?

Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành bị cảnh cáo. Ngày 26/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh do có vi phạm, khuyết điểm liên quan kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á khi còn làm Bí thư Thị ủy, Chủ tịch thị xã Đông Triều. Xem xét kỷ luật một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Tại kỳ họp 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã “điểm tên” một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh Hải Dương gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; nguyên Phó bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái; nguyên Phó chủ tịch tỉnh, nguyên Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Lương Văn Cầu; Giám đốc Sở Y tế Phạm Mạnh Cường; nguyên Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hưng. Đồng thời cho rằng, vi phạm của các cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, đến mức phải xem xét kỷ luật. TP HCM kỷ luật 5 đảng viên liên quan vụ Việt Á. Ngày 26/8, UBKT Thành ủy TPHCM đã kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên vi phạm có liên quan Việt Á trong việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 ở Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện quận Bình Tân. Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức. Đồng thời, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đảng viên Võ Tuấn Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân. Giám đốc CDC Tiền Giang bị kỷ luật khai trừ Đảng. Tại kỳ họp thứ 6 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 4 người gồm: Nguyễn Ngọc Chơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC; Võ Thanh Bình - Đảng viên, Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; Triệu Vương Tuyền - Chi ủy viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang; Đặng Minh Uy - Đảng viên Chi bộ 2, Đảng ủy CDC Tiền Giang. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang. Kỷ luật Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang liên quan Việt Á. Ngày 10/8, ông Phạm Hoàng Nam - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Phúc -Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang. Trước đó, Sở Y tế Kiên Giang đã kỷ luật cảnh cáo đối với: ông Kha Vĩnh Xuyên - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; ông Kiều Lộc Thịnh - Trưởng khoa Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Trưởng khoa Dược, Vật tư y tế. Khiển trách ông Cao Thành Nam - Giám đốc CDC Kiên Giang; bà Võ Thị Thu Hồng - thủ kho; bà Phạm Thị Thu Nguyệt - thủ kho vắc xin chương trình hóa chất. 2 lãnh đạo Sở Y tế Trà Vinh bị kỷ luật cảnh cáo liên quan Việt Á. Ngày 9/8, Tỉnh ủy Trà Vinh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc và ông Nguyễn Hữu Phước - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. Hai lãnh đạo sở này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Trước đó, 4 bị can đã bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có hai ông Trần Đắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Lơ - nguyên Giám đốc CDC. (Ảnh: Báo Trà Vinh). Nhiều cán bộ CDC Yên Bái bị kỷ luật. Tại kỳ họp 11 tháng 7/2022, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái đã kỷ luật cảnh cáo ông Lại Mạnh Hùng - Giám đốc CDC Yên Bái; Nguyễn Trọng Phú - Phó Giám đốc CDC Yên Bái; bà Nguyễn Thuý Quỳnh - chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng CDC Yên Bái. Tỉnh ủy Yên Bái kỷ luật ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và Ủy viên BCH Chi bộ CDC Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2022. Sơn La kỷ luật nhiều cán bộ liên quan vụ Việt Á. Tháng 7/2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La kỷ luật thức khiển trách đối với các ông: Đỗ Xuân Thụ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; ông Lò Văn Nhay - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lò Văn Chiến - Trưởng khoa Dược bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La (Ông Chiến đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ ngày 7/6). Kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Tháng 6/2022, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Giám đốc Bệnh viện; cảnh cáo ông Trần Viết Tiệp - Giám đốc Bệnh viện và ông Lê Đức Điệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Đồng thời, khai trừ ra khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hóa sinh; cách chức Chi ủy viên Chi bộ Kế hoạch - Điều dưỡng - Quản lý chất lượng đối với bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp. Đến nay, đại án Việt Á đã có 95 bị can bị khởi tố về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, có một số quan chức Bộ Y tế, KH&CN, Học viện Quân y... Trong đó, Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Y tế về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc: Ông Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Ông Tạc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.

