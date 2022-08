Đại án Việt Á: Những quan chức bộ, ngành nào đã bị khởi tố?

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Y tế về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Cựu Phó Phòng Quản lý giá (Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) Nguyễn Huỳnh: Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh - Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Nguyễn Huỳnh đã lợi dụng vai trò giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế, trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp Số đăng ký lưu hành Kít xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định của pháp luật. Cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Minh Tuấn: Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Minh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên: Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc: Ông Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Ông Tạc bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH&CN) Trịnh Thanh Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ngày 31/12/2021. Hai cán bộ Học viện Quân y bị khởi tố: Tại Học viện Quân y, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y; đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng trang bị, vật tư thuộc Học viện Quân y. Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Phó giám đốc Học viện Quân y bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả chức vụ trong Đảng và nhiều cán bộ khác tại đơn vị này cũng bị kỷ luật. Hàng loạt lãnh đạo CDC, Sở Y tế nhiều tỉnh thành bị khởi tố. Trong số các bị can bị khởi tố liên quan Việt Á có nhiều lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế một số tỉnh thành như: Phạm Duy Tuyến – cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỷ đồng; Lâm Văn Tuấn – cựu Giám đốc CDC Bắc Giang bị cáo buộc cùng một số thuộc cấp nhận 44 tỷ đồng; Nguyễn Văn Định – cựu Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thành Danh – cựu Giám đốc CDC Bình Dương; Hoàng Văn Đức – cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế cùng hàng loạt lãnh đạo CDC Nam Định; Hậu Giang, Hà Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh; Đắk Lắk;…. >>> Mời độc giả xem video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.

