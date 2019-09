Kinh hoàng phát hiện chân người thò ra từ dưới đất và cái kết bất ngờ

Theo đó, chiều ngày 16/9, tại đoạn đường từ xã Đồng Giáp đi ra xã Khánh Khê, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, một người đàn ông đã bị vùi lấp do sạt lở núi, chỉ còn thò mỗi chiếc chân ra ngoài. Khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Tôn Hoàng San, trú tại xã Đồng Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cùng 3 người bạn khác đang đi ăn đám cưới qua khu vực đó thì bàng hoàng phát hiện một chiếc chân thò ra ngoài. Lúc này, anh San đã hô hoán những người xung quanh phụ giúp nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài rất may mắn là người đàn ông này vẫn sống sót. Chia sẻ với PV Kiến Thức, anh San cho biết: "Tôi đang đi trên đường thì thấy vật thể lạ giống chân người, tôi đã tiến lại gần để xem thì phát hiện đúng chân người. Sau đó, tôi không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ nghĩ cứu người là trên hết. Tôi đã cùng nhiều người dân bởi đống đất lên, tưởng rằng người này đã tử vong nhưng may mắn vẫn thấy người đàn ông này còn thở". Anh San cho biết thêm: "Sau khi cho ra ngoài, khoảng 30 phút người đàn ông đã dần hồi tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn nói còn cả chiếc xe đi bán cám bị vùi nữa. Nghe thấy thế chúng tôi tiếp tục hô hào mọi người về lấy thêm cuốc xẻng để đào cả chiếc xe máy của người đàn ông này lên". Theo như anh San cho biết, người đàn ông này, khoảng 40 tuổi trú tại xã Xuân Long, huyện Cao Lộc đang làm nghề bán cám quanh khu vực huyện huyện Cao Lộc. Sau khi những hình ảnh cùng dòng trạng thái được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã cảm phục trước những hành động đẹp đẽ của những người dân đã cứu sống người đàn ông này.



>>> Xem thêm video: Hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 18 người ở Hòa Bình

Nguồn: VTC 14.

Theo đó, chiều ngày 16/9, tại đoạn đường từ xã Đồng Giáp đi ra xã Khánh Khê, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, một người đàn ông đã bị vùi lấp do sạt lở núi, chỉ còn thò mỗi chiếc chân ra ngoài. Khoảng 15h chiều cùng ngày, anh Tôn Hoàng San, trú tại xã Đồng Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cùng 3 người bạn khác đang đi ăn đám cưới qua khu vực đó thì bàng hoàng phát hiện một chiếc chân thò ra ngoài. Lúc này, anh San đã hô hoán những người xung quanh phụ giúp nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài rất may mắn là người đàn ông này vẫn sống sót. Chia sẻ với PV Kiến Thức, anh San cho biết: "Tôi đang đi trên đường thì thấy vật thể lạ giống chân người, tôi đã tiến lại gần để xem thì phát hiện đúng chân người. Sau đó, tôi không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ nghĩ cứu người là trên hết. Tôi đã cùng nhiều người dân bởi đống đất lên, tưởng rằng người này đã tử vong nhưng may mắn vẫn thấy người đàn ông này còn thở". Anh San cho biết thêm: "Sau khi cho ra ngoài, khoảng 30 phút người đàn ông đã dần hồi tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn nói còn cả chiếc xe đi bán cám bị vùi nữa. Nghe thấy thế chúng tôi tiếp tục hô hào mọi người về lấy thêm cuốc xẻng để đào cả chiếc xe máy của người đàn ông này lên". Theo như anh San cho biết, người đàn ông này, khoảng 40 tuổi trú tại xã Xuân Long, huyện Cao Lộc đang làm nghề bán cám quanh khu vực huyện huyện Cao Lộc. Sau khi những hình ảnh cùng dòng trạng thái được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã cảm phục trước những hành động đẹp đẽ của những người dân đã cứu sống người đàn ông này.



>>> Xem thêm video: Hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 18 người ở Hòa Bình

Nguồn: VTC 14.