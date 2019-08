Kinh hãi con đường như bãi chiến trường giữa Thủ đô

Ghi nhận của PV Kiến Thức, trên Tuyến đường Trường Chinh, đơn vị thi công đang gấp rút thi công đường Vành đai 2 trên cao. Lưu lượng tham gia giao thông tại đây thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm Đất đá ngổn ngang trên công trường khiến tuyến đường bị thu hẹp lại, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và người dân sinh sống tại đây. "Trời mưa gây lụt lội và ngập úng tại đây, nắng lên thì bụi kinh khủng khiếp, tắc đường, còi xe và ô nhiễm khí thải, chỉ mong đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án Đường vành đai 2 trên cao để người dân đỡ khổ và sớm trở lại sinh hoạt, buôn bán như trước kia." - ông Lê Hoàng, người dân tại đây cho biết. "Đất đá ngổn ngang trên mặt đường đã gần 1 tuần nay mà không có đơn vị nào chịu trách nhiệm dọn dẹp... ...Đường đã nhỏ rồi, giờ cao điểm còn tắc kinh khủng hơn do có đống phế thải này." người dân cho biết. Người tham gia giao thông phải rất tập trung nếu không sẽ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó là những hố ga không nắp đậy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. lá cây chui xuống hố ga khiến chúng bị tắc mỗi khi trời mưa. Người dân phải cắm ván gỗ và cành cây để cảnh báo người đi đường. Trên vỉa hè có khá nhiều hố ga như thế này. Nếu người đi bộ chẳng may bị vấp phải hố ga này thì hậu quả sẽ khôn lường. Trên tuyến đường Trường Chinh có vô số những hố ga vệ đường không lắp như thế này, rất nguy hiểm vào trời tối. Đặc biệt rất dễ gây tai nạn cho học sinh, người già sử dụng đi xe đạp phải đi sát vệ đường Trên vỉa hè, đơn vị thi công cũng đào xong lại bỏ đấy. Khiến những hố lắp đặt như thế này trở thành nơi chứa rác thải gây mất mĩ quan đô thị Một tấm bê tông lớn đặt trên miệng hố ga gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trên vỉa hè ngổn ngang rác thải chưa được thu gom. Những nắp cống nhô cao hơn mặt đường tới 10cm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Xe máy đi qua nếu không chắc tay lái rất dễ bị ngã. Rất nhiều đinh và ốc vít rơi vãi trên mặt đường. Hố ga rất sâu, phải cắm những cọc gỗ to để cảnh báo người tham gia giao thông. Có cả đinh nhọn trên những tấm gỗ như thế này. Đất đá và vật liệu xây dựng ngổn ngang trên vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường Trường Chinh. Một tấm tôn mỏng đậy nắp hố ga, người đi bộ chẳng may dẫm lên rất dễ bị thụt xuống. Khu vực thi công đường Vành đai 2 (đoạn từ Trường Chinh - Ngã Tư Sở). Ảnh: google Maps

