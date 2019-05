'Bẫy tử thần' trên dự án mở rộng quốc lộ hơn 760 tỷ

Dân Quảng Ngãi khốn khổ vì 'hố tử thần' ven quốc lộ 1. Người dân Quảng Ngãi buôn bán ế ẩm, liên tục té ngã bị thương vì "hố tử thần", rãnh sâu do dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 chậm tiến độ kéo dài. Khởi công từ năm 2016, trải qua ba năm thi công với 8 lần gia hạn tiến độ nhưng đến nay dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa hoàn thành. Theo người dân địa phương, việc thi công chắp vá, chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công để lại nhiều hố sâu ven quốc lộ 1 gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Dự án có chiều dài 18 km với tổng mức đầu tư hơn 761 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Các đơn vị thi công đào hai hố sâu hơn 2 m, dài 10 m tạo nên "bẫy tử thần" ven quốc lộ 1 đoạn qua thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn). Bà Trần Thị Thu Yến (ngụ xã Bình Hiệp), cho hay hố sâu tồn tại trước nhà suốt hơn hai tháng qua cản trở đi lại và gây ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn, mua bán cho nhiều hộ gia đình. Vào ban đêm, nhiều người đi đường không may té ngã xuống hố sâu này bị thương rất nhiều. Hố sâu ven quốc lộ 1 phía trước chợ Liên Trì, khu dân cư đông đúc có nguy cơ gây tai nạn giao thông. "Cách đây ít hôm, một thanh niên chạy xe máy ngã xuống rãnh ven đường bất tỉnh, người dân phải đưa anh ta đi cấp cứu. Trước đó, vài người cũng chạy xe máy ngã xuống đây gãy tay, trật khớp vai", chị Võ Thị Dân Ni (ngụ xã Bình Hiệp) cho hay. Bà Huỳnh Thị Đàm (ngụ xã Bình Hiệp) phàn nàn do tuyến đường thi công chậm kéo dài, bụi mù trời nên người dân không thể làm ăn. Phía trước quán ăn, đường bị đào quá sâu thì khách khó thể đi xe vào được nên buôn bán ế ẩm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Kính ôtô vỡ trong một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 huyện Bình Sơn. Theo bà Đàm, do đường chưa làm xong, mặt đường hẹp nên xe máy dễ bị ôtô, xe tải ép sát vào trong dễ lọt xuống hố. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngày 3/3 khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tắc nghẽn hơn 3 km. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, thừa nhận dự án vừa thi công vừa khai thác ít nhiều ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân. Sở khuyến cáo người dân khi qua đoạn đường đang thi công chú ý quan sát biển báo, đèn hiệu, chỉ dẫn... và hạn chế tốc độ. Một đoạn đường thi công dang dở tạo hố kéo dài hàng chục mét ven quốc lộ 1, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn. Theo ông Phương, dự án gia hạn tiến độ nhiều lần là do người dân không chịu bàn giao mặt bằng. Họ cho rằng mức giá bồi thường theo quy định là quá thấp; một số trường hợp đòi đất tái định cư không đúng quy định.. Trao đổi với Zing.vn ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết dự án có hơn 1.500 hộ dân được phê duyệt phương án bồi thường tuy nhiên đến nay vẫn còn 23 hộ dân không nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, 14 hộ dân khác đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Hiện có 111 yêu cầu hỗ trợ nứt nhà do thi công.Trong đó, người dân xã Bình Chánh liên tục cản trở khiến 380 m chưa thể thảm nhựa được. Huyện Bình Sơn đang vận động các hộ dân lần cuối cùng để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công hoàn thành trước 30/6. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua chợ Bình Hiệp (mũi tên đỏ), huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi có "hố tử thần" gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Google Maps.

