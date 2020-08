Khởi tố, bắt tạm giam tú bà môi giới HLV thể hình bán dâm 18 triệu

Liên quan đến vụ HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Môi giới mại dâm đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Thảo được xác định đã điều hành đường dây bán dâm nam. Cụ thể người bán dâm là T.H.D (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) - hiện đang là HLV thể hình cho một số câu lạc bộ thể hình nổi tiếng ở Hà Nội. Qua điều tra, xác định Thảo sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, từ nhở được tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng. Sau khi đỗ vào một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, Thảo tiếp tục đi du học bên Trung Quốc. Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thảo trở về Việt Nam. Qua các mối quan hệ xã hội, đặc biệt những giao tiếp trên mạng xã hội, Thảo nắm được nhu cầu sinh lý của những cá nhân chuyên 'nhắm' đến nam giới trẻ khỏe,… ham kiếm tiền. Còn D., 30 tuổi, từ tỉnh ngoài về Hà Nội. Nhờ Gym và các phòng tập thể hình nổi tiếng ở Hà Nội, D. có được thu nhập kha khá, bằng công việc hướng dẫn – huấn luyện người mới tập. Học viên của Nguyễn, nhiều người là nữ, và cũng nhiều độ tuổi. Theo lời khai, lý do Thảo đồng ý tham gia đường dây chỉ là muốn “trải nghiệm”. Do đó ngay sau khi cơ quan công an bắt giữ gã huấn luyện viên bán dâm. Thảo biết tin và ra đầu thú. Đáng chú ý liên quan đến gã huấn luyện viên bán dâm đó là số tiền anh ta được nhận sau mỗi lần “vui vẻ” là rất nhỏ. Số tiền hơn 10 triệu đồng sau khi bị các khâu trung gian “cắt phế” thì gã chỉ còn nhận 3 triệu đồng. Mỗi lần đi “vui vẻ” gã huấn luyện viên cũng thường xuyên phải mang theo thuốc hỗ trợ khả năng tình dục. Hiện vụ HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Phá đường dây huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Nguồn: VTC NOW.

