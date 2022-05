Kết cục của những chiến sĩ, cán bộ công an hành xử thiếu chuẩn mực với dân

Ngày 9/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng họp, thống nhất cách chức Phó trưởng Công an phường Sông Bằng với ông Đặng Đình Đoàn và " cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân". Trước đó, Công an TP. Cao Bằng xác định trung tá Đặng Đình Đoàn có hành vi xông vào quán cắt tóc trên địa bàn, đánh một thanh niên và một phụ nữ. Tháng 4/2022, đại úy Trần Xuân Phương - Phó Đội trưởng thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày vì có hành vi xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nhắc nhở xe ô tô dừng chiếm lối đi. Tháng 10/2021, một cán bộ công an phường ở Quảng Nam bị tạm đình chỉ công tác do có hành vi dùng roi điện dí vào người nam thanh niên bị còng tay vào cửa sổ gây phẫn nộ dư luận. Tháng 9/2019, trong lúc làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (lúc đó mang cấp bậc đại úy, công tác tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội) có lời lẽ, cử chỉ không đúng mực với nhân viên an ninh, vi phạm quy tắc ứng xử của người chiến sĩ công an nhân dân. Sau đó, bà Hiền bị tạm đình chỉ công tác, giáng cấp bậc hàm, khai trừ Đảng. Một thời gian sau bà Hiền tự viết đơn xin ra khỏi ngành. Không lâu sau đó, bà Hiền bị truy tố về tội “Cướp tài sản”. Tháng 6/2019, Công an TP Châu Đốc, An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 cựu công an TP Châu Đốc là thượng úy Nguyễn Duy Linh và thiếu úy Nguyễn Minh Luân (anh em ruột) về tội danh "cố ý gây thương tích". Trước đó, Linh và Luân uống rượu rồi cự cãi với ông Hải (ngụ P. Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, gần nhà). Sau đó cả hai xông vào nhà ông Hải đấm đá và dùng côn 3 khúc đánh vào mặt ông. Tháng 6/2019, Công an huyện Thạnh Phú (Bến Tre) kỷ luật thiếu úy Nguyễn Văn Lẳm, thượng úy Huỳnh Văn Khởi, trung úy Cao Văn Phục vì bị anh Phạm Hoàng Tú (28 tuổi, quê Thạnh Phú) tố bị 3 cán bộ công an trên dọa nạt, đánh vào người suốt gần ba giờ đồng hồ trong khi anh Tú không có hành vi vi phạm pháp luật. Tháng 7/2018, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm đình chỉ công tác đối với Thượng úy L.H.A.T. đang công tác tại Trạm CSGT Krông Búk và yêu cầu viết bản tường trình sự về việc người dân tố cáo thượng úy T. có hành vi "tát" vào mặt người dân.

