Hội An: Nhiều tuyến đường biến thành sông sau bão Noru

Khu vực ven sông Hoài, Hội An từ sáng 28/9 mênh mông biển nước. Thường ngày, đây là khu vực thu hút đông du khách đến tham quan, giờ không phân biệt đâu là sông, đâu là đường phố.



Mưa lớn trong hai ngày 27-28/9 do ảnh hưởng của bão Noru khiến nước sông dâng cao. Nước dâng lên mấp mé các cây cầu bắc qua sông Hoài. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học ...ngập sâu khoảng 1m. Các tuyến đường nằm gần sông thường xuyên chịu cảnh ngập nặng khi mưa lớn. Người dân Hội An đã quá quen với cảnh ngập lụt ở đô thị cổ. Họ đã chuẩn bị sẵn thuyền để di chuyển khi ngập sâu. Việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều người quay đầu xe tìm hướng khác. Nhiều người quyết định sử dụng xe đạp cho an toàn giữa biển nước. Nhiều người lội bộ giữa đoạn đường ngập sâu. Khu vực chợ ven sông cũng ngập trong nước. Tàu thuyền được neo đậu bên sông. Công nhân môi trường tích cực dọn dẹp những khu vực nước đã rút. Đến chiều 28/9, nhiều nơi tại phố cổ Hội An vẫn ngập hàng chục cm.

