Hoãn xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên

Ngày 15/6, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi điều tra và xét xử, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên có đơn kháng cáo kêu oan.

Hai bị cáo trong vụ án là Trần Thị Hiền (45 tuổi, trú H.Điện Biên, Điện Biên; mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại vào dịp tết Nguyên đán 2019) và Vì Thị Thu (38 tuổi, trú xã Thanh Yên, H.Điện Biên). Trước đó, trong phiên sơ thẩm, bị cáo Thu lãnh án tù chung thân, mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên phạt 20 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, 2 bị cáo này có đơn kháng cáo, kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. An ninh siết chặt trước phiên phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà và đồng phạm. Từ 7 giờ sáng, hàng chục chiến sĩ công an đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên để triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước và trong quá trình xét xử. Hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên tham gia bảo vệ an ninh trật tự phiên phúc thẩm. Tại phiên xét xử này, ngoài 2 bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu, Hội đồng xét xử cũng đưa đến 6 bị cáo khác để phục vụ quá trình xét xử, trong đó có Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng,... Vì Văn Toán, chủ mưu trong vụ bắt cóc và sát hại con gái bà Hiền, được trích xuất tới tòa với tư cách người làm chứng. Bùi Văn Công không kháng cáo, được triệu tập với tư cách người làm chứng. Hồ sơ vụ án cho thấy giữa tháng 5/2017, Công đi xe máy đến nhà Hiền để hỏi mua gà. Tại đây, bị cáo Hiền hỏi Công “có heroin bán không”, nếu có thì mua bốn bánh. Hai bên thống nhất giá mua là 160 triệu đồng/bánh. Sau cuộc “thương thảo”, Công đến nhà Thu đặt mua bốn bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh. Ít ngày sau, Hiền đến hỏi Công có heroin chưa và được bị cáo này trả lời “chỉ có hai bánh thôi”. Cả hai nhất trí và giao hàng tại khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng. Vì Thị Thu, bị cáo thứ hai có kháng cáo trong vụ án này. Cơ quan tố tụng xác định Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh heroin với Công, Thu là người tìm mua hai bánh heroin về bán cho Công, Vì Văn Toán (chồng của Thu) giúp sức tích cực. Lường Văn Hùng cũng được triệu tập tới tòa với tư cách người làm chứng Quá trình xét xử sơ thẩm, bà Hiền liên tục kêu oan, cho rằng bị các bị cáo khác đổ tội. “Tôi hoàn toàn bị oan, tôi không buôn bán, không quen biết Công...” - bị cáo Hiền nói. Ông Cao Văn Hường (chồng bị cáo Trần Thị Hiền) có mặt từ sớm tham dự phiên xét xử vợ mình. Tại phần thủ tục, theo thông báo của chủ tọa, luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Vì Thị Thu có đơn xin hoãn vì mẹ của luật sư nhập viện cấp cứu, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ. Vì bị cáo Thu bị truy tố khung hình phạt đến tử hình nên bắt buộc phải có người bào chữa. Vì thế, >>> Mời độc giả xem thêm video Mẹ của nữ sinh giao gà lãnh án 20 năm tù dù một mực kêu oan - Video tư liệu. Nguồn Thanh niên.

