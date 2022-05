Quá trình lừa đảo của hot girl núp bóng doanh nhân bất động sản

Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Hằng khai nhận, do công việc làm không ổn định, cuộc sống chật vật, trong khi lên mạng xã hội, Hằng thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang “sốt” đất, nhiều người dân khắp nơi đổ xô về đầu tư và kinh doanh BĐS. Nghĩ có thể kiếm tiền nhiều và nhanh từ kinh doanh BĐS nên Hằng đã tự tạo cho mình “vỏ bọc” là một doanh nhân thành đạt để kêu gọi “chung vốn” từ các nhà đầu tư. Hằng bắt đầu chăm chỉ lên mạng xã hội đăng các bức ảnh đẹp, sang chảnh để thu hút lượng người theo dõi. Sau đó Hằng đọc các thông tin về các dự án, các khu đất quy hoạch tại Nghệ An và Hà Tĩnh để đăng lên trang cá nhân. Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, Hằng đã đặt một người không quen trên mạng xã hội làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi tự tạo hợp đồng đặt cọc mua bán đất, rồi đưa cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình để làm tin. Với thủ đoạn đó, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Sau khi tạo dựng hình ảnh để lấy niềm tin, Hằng bắt đầu lần lại các mối quan hệ của mình với những người có tiền để nhắn tin bắt chuyện, gạ nạn nhân hùn vốn kinh doanh bất động sản. Chị H. trú tại Hà Nội, vốn là bạn của chồng cũ của Hằng. Qua dò la thông tin, biết chị H. là người có tiền, Hằng nảy sinh ý định lừa đảo. Với tài ăn nói của mình, Hằng đã khoe khéo sự đổi đời của bản thân nhờ kinh doanh bất động sản với bạn của chồng cũ. Sau một thời gian, Hằng đã rủ chị H. cùng hùn vốn để vào Nghệ An buôn đất cùng Hằng. Để tạo niềm tin, Hằng đã đưa chị H. đi xem đất ở nhiều nơi, còn đưa nạn nhân xem số dư tài khoản cá nhân cùng nhiều bìa đất mang tên mình. Tin tưởng Hằng, chị H. đã nhiều lần đưa và chuyển khoản cho Hằng với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng để chung vốn kinh doanh BĐS. Hằng cũng đưa cho chị H. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình cùng bộ hợp đồng mua bán đất do Hằng tự soạn để lấy làm tin. Vì làm ăn và sinh sống tại Hà Nội, nên dù giao cho Hằng số tiền lớn nhưng được Hằng giao bìa đỏ để làm tin nên chị H. rất yên tâm. Mãi đến khi hay tin nữ doanh nhân 9X bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt và liên hệ để làm việc thì chị H. mới té ngửa khi biết mình bị đối tượng này lừa. Hằng cũng khai nhận thêm, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của chị H., Hằng đã đem tiêu xài cá nhân hết. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp)..

Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng (26 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Hằng khai nhận, do công việc làm không ổn định, cuộc sống chật vật, trong khi lên mạng xã hội, Hằng thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang “sốt” đất, nhiều người dân khắp nơi đổ xô về đầu tư và kinh doanh BĐS. Nghĩ có thể kiếm tiền nhiều và nhanh từ kinh doanh BĐS nên Hằng đã tự tạo cho mình “vỏ bọc” là một doanh nhân thành đạt để kêu gọi “chung vốn” từ các nhà đầu tư. Hằng bắt đầu chăm chỉ lên mạng xã hội đăng các bức ảnh đẹp, sang chảnh để thu hút lượng người theo dõi. Sau đó Hằng đọc các thông tin về các dự án, các khu đất quy hoạch tại Nghệ An và Hà Tĩnh để đăng lên trang cá nhân. Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, Hằng đã đặt một người không quen trên mạng xã hội làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi tự tạo hợp đồng đặt cọc mua bán đất, rồi đưa cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình để làm tin. Với thủ đoạn đó, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991), trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Sau khi tạo dựng hình ảnh để lấy niềm tin, Hằng bắt đầu lần lại các mối quan hệ của mình với những người có tiền để nhắn tin bắt chuyện, gạ nạn nhân hùn vốn kinh doanh bất động sản. Chị H. trú tại Hà Nội, vốn là bạn của chồng cũ của Hằng. Qua dò la thông tin, biết chị H. là người có tiền, Hằng nảy sinh ý định lừa đảo. Với tài ăn nói của mình, Hằng đã khoe khéo sự đổi đời của bản thân nhờ kinh doanh bất động sản với bạn của chồng cũ. Sau một thời gian, Hằng đã rủ chị H. cùng hùn vốn để vào Nghệ An buôn đất cùng Hằng. Để tạo niềm tin, Hằng đã đưa chị H. đi xem đất ở nhiều nơi, còn đưa nạn nhân xem số dư tài khoản cá nhân cùng nhiều bìa đất mang tên mình. Tin tưởng Hằng, chị H. đã nhiều lần đưa và chuyển khoản cho Hằng với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng để chung vốn kinh doanh BĐS. Hằng cũng đưa cho chị H. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình cùng bộ hợp đồng mua bán đất do Hằng tự soạn để lấy làm tin. Vì làm ăn và sinh sống tại Hà Nội, nên dù giao cho Hằng số tiền lớn nhưng được Hằng giao bìa đỏ để làm tin nên chị H. rất yên tâm. Mãi đến khi hay tin nữ doanh nhân 9X bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt và liên hệ để làm việc thì chị H. mới té ngửa khi biết mình bị đối tượng này lừa. Hằng cũng khai nhận thêm, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của chị H., Hằng đã đem tiêu xài cá nhân hết. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp)..