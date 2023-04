Hiện trường vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương

Theo thông tin từ UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, vào khoảng 17h ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Cụ thể, vào thời gian trên, một chiếc xe ô tô (chưa rõ biển kiểm soát) do một người đàn ông điều khiển trên đường Võ Chí Công (đoạn qua phường Xuân La, quận Tây Hồ) thì bất ngờ đâm vào khoảng 17 xe máy, xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Tại hiện trường, hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường được người dân đưa đi cấp cứu. Bước đầu xác định, khoảng 17 người bị thương, xây xước, được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời phong toả bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Hiện nguyên nhân vụ "xe điên" gây tai nạn liên hoàn, nhiều người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải. Nguồn: Kienthuc.net.

