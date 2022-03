Hiện trường vụ mẹ nghi sát hại con rồi tự tử ở Hải Dương

Khoảng 18h30 tối ngày 30/3, các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) phát hiện thi thể chị V.T.B.N. (SN 1979, ở khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ) cùng con trai Đ.B.A.Q. (SN 2020) tại một căn phòng khóa trái trong viện. Khi đó, thi thể hai mẹ con có nhiều máu, bên cạnh có con dao nhọn, nghi người mẹ quẫn trí sát hại con rồi tự tử. Trích xuất camera cho thấy, khoảng 17h cùng ngày, khi tất cả mọi người đi lấy cơm ở hành lang. Tại phòng chị N. có 3 người mẹ và 3 đứa con đều dương tính COVID-19 và đều đang chờ ra viện. Thời điểm khoảng 17h20, nữ bệnh nhân bế con cứ đi ra đi vào nhiều lần và vào căn phòng trống không có ai. Khoảng 18h30 ngày 30/3, khi người nhà mang hoa quả đến nhưng không thấy mẹ con chị N. Các nhân viên y tế cùng người nhà BN đi tìm và phát hiện một căn phòng bị khóa trái, chốt cửa không mở được. Nhìn qua khe cửa, các nhân viên phát hiện hai mẹ con nằm bất động giữa vũng máu. Phá cửa vào bên trong, các nhân viên phát hiện hai mẹ con đã tử vong, bên cạnh có một con dao nhọn. Căn phòng phát hiện sự việc có bệnh nhân mới ra viện và không còn ai. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bệnh viện mở cửa phòng cho lau khử khuẩn. (Ảnh: Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh Hoàng Ngọc Lân trước căn phòng xảy ra vụ việc). Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh cho biết, hai mẹ con chị V.T.B.N. và cháu Đ.B.A.Q. vào viện ngày 28/3 do mắc COVID-19, cháu bé sốt cao. Sau khi điều trị hơn 1 ngày, cháu bé không còn sốt nên được chuyển sang phòng điều trị thể nhẹ. Theo các bệnh nhân điều trị cùng phòng, chị N. không có biểu hiện gì bất thường, thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình và đứa lớn 8 tuổi có bệnh hiểm nghèo. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sinh hoạt bình thường. Thời điểm phát hiện vụ việc, cửa phòng bị khóa trái, nhân viên y tế phải đập vỡ kính để mở then. Bác sĩ Lân chỉ nơi phát hiện thi thể hai mẹ con. Khu vực dành cho người điều trị COVID-19 nơi có căn phòng xảy ra vụ việc. Ông Nguyễn Văn Kết (xã Lê Lợi, TP Chí Linh) – bệnh nhân đang điều trị gần phòng chị N. cho biết, tối cùng ngày, khi xảy ra sự việc, ông thấy tiếng khóc và có bệnh nhân nữ bế con chạy sau khi phát hiện sự việc, sau đó lực lượng công an đến điều tra làm rõ. Lãnh đạo UBND phường Sao Đỏ cho biết, hai vợ chồng chị N. là lao động tự do, có 3 con. Gia định chị N. có một cháu thứ 2, 8 tuổi bị khuyết tật. Hàng năm các đoàn thể chính trị, UBND phường cũng quan tâm. Phường cũng đưa cháu thứ 2 bị khuyết tật vào diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Sự việc xảy ra là rất đáng tiếc. Tối 30/3, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con chị N. đã được đưa đi hỏa thiêu. Lễ tang hai mẹ con chị N. được gia đình tổ chức vào lúc 8h sáng nay 31/3 và sẽ an táng vào lúc 15h chiều cùng ngày. Hiện Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP Chí Linh đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai mẹ con. >>> Mời độc giả xem thêm video Một bé trai tử vong nghi do ăn thịt cóc. (Nguồn: THĐT).

