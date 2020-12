Hiện trường vụ Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong

Trưa cùng ngày, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, vào trưa cùng ngày, tại trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Phùng Ngọc Khánh bị ngã từ cầu thang bộ và tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cũng theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính nói rõ, Bộ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm xác nhận thông tin và cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, phía chính quyền phường đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và các lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường. Vị này cho biết thêm: "Thông tin ban đầu, ông Khánh ngã từ cầu thang bộ xuống đất tử vong, về nguyên nhân sự việc hiện chúng tôi đang đợi báo cáo từ cơ quan Công an". Hiện vụ Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong. Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM.

