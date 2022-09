Hiện trường vụ cháy lớn tại cửa hàng xe máy ở Bình Thuận

Ngọn lửa phát ra trên tầng thượng của ngôi nhà 4 tầng. Người dân xung quanh nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt tại cửa hàng chuyên bán phụ tùng xe máy trước chợ La Gi. Đám cháy đã tạo ra khói lớn bao phủ cả một vùng Nơi xảy ra vụ cháy là cửa hàng chuyên bán các phụ tùng xe máy, xe đạp, có rất nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã La Gi và nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng xe chuyên dụng đã tiếp cận hiện trường, tham gia công tác chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường một xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ từ TP. Phan Thiết vào thị xã La Gi hỗ trợ. Do lửa bốc cháy trên tầng 4 nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc phun nước lên cao để chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phải sử dụng xe nâng để tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 12h trưa nay, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

