Hiện trường sập sàn giáo tổ chức lễ 20/11 do...gió lớn

Đến trưa nay (20/11), 3 em học sinh tiểu học bị thương nặng do sập giàn gió ở trường TH Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh cho biết, sự cố xảy ra vào 8h sáng cùng ngày. Thời điểm các thầy cô, học sinh và phụ huynh học sinh đang tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Bất ngờ có cơn gió lớn thổi qua đã làm cho giàn giáo ở trong sân trường bị sập, ngã trúng các em học sinh. Có 3 em học sinh của trường bị thương nặng được chuyển vào bệnh viên Nhi đồng TP cấp cứu, sau đó các em được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Hiện trường sập giàn giáo tại trường Huỳnh Văn Bánh, huyện Bình Chánh. Sau khi xảy ra sự cố, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng tiến hành thu dọn hiện trường.Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh vừa được đưa vào sử dụng trong đầu năm học vừa qua. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi hay tin sự cố. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT và BGH nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi các học sinh bị nạn; đồng thời đang ổn định, trấn an các bậc phụ huynh.

