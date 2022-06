Hành trình phá án: Xác tài xế đang phân hủy tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/9/2021, Công an TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm (thuộc xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản. Do tử thi đang bị phân hủy mạnh nên sau một thời gian xác minh, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Trần Thanh S., (69 tuổi, ở TP Thái Nguyên; hành nghề xe ôm). Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các thông tin thu thập được từ nhân thân, tài sản của nạn nhân sử dụng, cơ quan Công an đã "dựng" lên một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên). Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nghi ngờ Nguyễn Thanh Tuấn - người đã có 3 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản - nên triệu tập để điều tra. Sau nhiều giờ đấu tranh, Tuấn đã khai nhận hành vi giết ông S. để cướp tài sản. Theo đó, Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, ngày 28/8/2021, Tuấn gặp ông S. làm nghề lái xe ôm tại khu vực cổng chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Do nợ nần nên đã nảy ý định cướp tài sản của ông S. vì thấy ông tuổi cao, xe máy còn mới và điện thoại có giá trị. Ngày 1/9/2021, Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Sơn để lấy tiền sử dụng ma túy, Tuấn chuẩn bị 1 đoạn dây điện loại dây mạng dài 1,5m, tách sợi dây chịu lực ra mục đích để thắt cổ ông Sơn, Tuấn gọi điện thoại và thuê ông Sơn chở Tuấn đến khu vực trường Đại học Nông Lâm. Khi đến khu đất trống thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Tuấn bảo ông Sơn dừng xe để gọi điện thoại, khi ông Sơn dừng xe Tuấn dùng dây điện quấn qua cổ giết chết ông Sơn. Khi thấy ông Sơn đã chết Tuấn cướp của ông Sơn 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và 1 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, Tuấn mang xe và điện thoại đi cầm cố được: 5.700.000đ. Thi thể ông Sơn được quần chúng nhân dân phát hiện và trình báo Cơ quan chức năng. Ngày 16/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên án Nguyễn Thanh Tuấn mức án tử hình về tội Giết người 3 năm tù về tội Cướp tài sản, Tổng hợp hình phạt chung là Tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/9/2021, Công an TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm (thuộc xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản. Do tử thi đang bị phân hủy mạnh nên sau một thời gian xác minh, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Trần Thanh S., (69 tuổi, ở TP Thái Nguyên; hành nghề xe ôm). Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các thông tin thu thập được từ nhân thân, tài sản của nạn nhân sử dụng, cơ quan Công an đã "dựng" lên một số đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên). Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nghi ngờ Nguyễn Thanh Tuấn - người đã có 3 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản - nên triệu tập để điều tra. Sau nhiều giờ đấu tranh, Tuấn đã khai nhận hành vi giết ông S. để cướp tài sản. Theo đó, Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy, ngày 28/8/2021, Tuấn gặp ông S. làm nghề lái xe ôm tại khu vực cổng chợ Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Do nợ nần nên đã nảy ý định cướp tài sản của ông S. vì thấy ông tuổi cao, xe máy còn mới và điện thoại có giá trị. Ngày 1/9/2021, Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Sơn để lấy tiền sử dụng ma túy, Tuấn chuẩn bị 1 đoạn dây điện loại dây mạng dài 1,5m, tách sợi dây chịu lực ra mục đích để thắt cổ ông Sơn, Tuấn gọi điện thoại và thuê ông Sơn chở Tuấn đến khu vực trường Đại học Nông Lâm. Khi đến khu đất trống thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Tuấn bảo ông Sơn dừng xe để gọi điện thoại, khi ông Sơn dừng xe Tuấn dùng dây điện quấn qua cổ giết chết ông Sơn. Khi thấy ông Sơn đã chết Tuấn cướp của ông Sơn 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và 1 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, Tuấn mang xe và điện thoại đi cầm cố được: 5.700.000đ. Thi thể ông Sơn được quần chúng nhân dân phát hiện và trình báo Cơ quan chức năng. Ngày 16/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên án Nguyễn Thanh Tuấn mức án tử hình về tội Giết người 3 năm tù về tội Cướp tài sản, Tổng hợp hình phạt chung là Tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.