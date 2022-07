Hành trình phá án: Sợi tóc trên chiếc lá hé lộ 3 bà cháu bị sát hại

Theo hồ sơ vụ án, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đi làm về chiều 24/5/2019, không thấy mẹ là Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và hai con Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi). Gia đình toả đi tìm, huy động người thân, hàng xóm liên hệ khắp nơi trong xã nhưng không ai hay biết. Sự việc được trình báo Công an xã Tân Thanh. Nhiều hồ nước tưới cà phê, suối gần nhà được mọi người rà soát (vì lo ngại bà Vượng và các cháu gặp nạn) vẫn không có dấu vết. Thường ngày bà Vượng chỉ ở nhà trông cháu, nếu có đi chơi chỉ lòng vòng quanh xóm, không thể đi xa. Dò hỏi những gia đình xung quanh, Công an xác định khoảng 10h cùng ngày người dân vẫn thấy 3 bà cháu.Camera ở quán tạp hóa gần nhà còn ghi lại hình ảnh bà Vượng dẫn hai cháu vào mua đồ. Chị Bế Thị Bình sống gần đấy cho biết khoảng gần trưa 3 bà cháu ghé chơi một lát rồi về. Đến tối, trong lúc rọi đèn pin tìm kiếm tại vườn cà phê của bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), cách nhà nạn nhân chừng 200 mét, mọi người bất ngờ phát hiện vết máu khô trên ống dẫn nước, bên cạnh có một sợi tóc dài vướng trên chiếc lá bị rách. "Dấu rách còn rất mới, nhiều nơi có máu, xung quanh cây cỏ bị dẫm nát nên chúng tôi nghi vấn đã xảy ra án mạng. Vừa bảo vệ hiện trường, chúng tôi vừa tìm kiếm xung quanh", thành viên đội tìm kiếm của xã, kể. Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt ngay sau đó, triệu tập chủ vườn cà phê lên làm việc nhưng bà Nhi đã rời khỏi nhà từ buổi chiều. Cùng lúc, cảnh sát tìm thấy nơi chôn thi thể bà Vượng và 2 cháu ở cuối vườn nhà Nhi, cách nơi phát hiện vết máu và sợi tóc khoảng 50 mét. Vụ án dần hé lộ, xác định chủ nhà từng có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân và "vắng nhà một cách khó hiểu", nhiều trinh sát được lệnh truy tìm. Đến rạng sáng 25/5/2019, bà Nhi bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách hiện trường 50 km. Tại cơ quan điều tra, bước đầuNghiêm Thị Nhi đã thừa nhận hành vi gây án. Khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn cháu Đ.Đ.T (4 tuổi) và Đ.T.N.T (3 tuổi) đi chơi. Khi đi qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi, thấy bà Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi nên bà Vượng đứng lại nói chuyện và xin một số vỏ lon nước ngọt để bán ve chai và được bà Nhi đồng ý. Sau đó, bà Vượng lại xin bà Nhi cho hái bơ trong vườn. Tuy nhiên, lúc đó do bà Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách nên cho rằng anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng) đã từng sửa số CMND của mình, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình trước đây. Ngoài ra, Nhi nhớ lại vào năm 2018 bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên muốn trả thù. Do đó, giữa Nhi và bà Vượng xảy ra cãi, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, Nhi bị ngã ra phía sau. Nhi vớ con dao chém từ trên xuống nhiều nhát vào đầu, cổ bà Vượng cùng hai cháu Đ.Đ.T và Đ.T.N.T, khiến 3 bà cháu tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi của mình, nữ hung thủ đã kéo thi thể 3 bà cháu xuống vườn cà phê ngay sau nhà mình, lấy cuốc đào một cái hố rồi chôn cả 3 nạn nhân xuống, lấp đất lại. Sau khi gây án, Nhi tắm rửa, giặt quần áo sau đó bỏ đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) ngủ. Sáng 25/5/2019 bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện truy bắt được Nghiêm Thị Nhi khi bà này trốn tại địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Ngày 15/5/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt nữ hung thủ Nghiêm Thị Nhi án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 644 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đi làm về chiều 24/5/2019, không thấy mẹ là Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và hai con Đàm Đức Tiến (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi). Gia đình toả đi tìm, huy động người thân, hàng xóm liên hệ khắp nơi trong xã nhưng không ai hay biết. Sự việc được trình báo Công an xã Tân Thanh. Nhiều hồ nước tưới cà phê, suối gần nhà được mọi người rà soát (vì lo ngại bà Vượng và các cháu gặp nạn) vẫn không có dấu vết. Thường ngày bà Vượng chỉ ở nhà trông cháu, nếu có đi chơi chỉ lòng vòng quanh xóm, không thể đi xa. Dò hỏi những gia đình xung quanh, Công an xác định khoảng 10h cùng ngày người dân vẫn thấy 3 bà cháu.Camera ở quán tạp hóa gần nhà còn ghi lại hình ảnh bà Vượng dẫn hai cháu vào mua đồ. Chị Bế Thị Bình sống gần đấy cho biết khoảng gần trưa 3 bà cháu ghé chơi một lát rồi về. Đến tối, trong lúc rọi đèn pin tìm kiếm tại vườn cà phê của bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), cách nhà nạn nhân chừng 200 mét, mọi người bất ngờ phát hiện vết máu khô trên ống dẫn nước, bên cạnh có một sợi tóc dài vướng trên chiếc lá bị rách. "Dấu rách còn rất mới, nhiều nơi có máu, xung quanh cây cỏ bị dẫm nát nên chúng tôi nghi vấn đã xảy ra án mạng. Vừa bảo vệ hiện trường, chúng tôi vừa tìm kiếm xung quanh", thành viên đội tìm kiếm của xã, kể. Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt ngay sau đó, triệu tập chủ vườn cà phê lên làm việc nhưng bà Nhi đã rời khỏi nhà từ buổi chiều. Cùng lúc, cảnh sát tìm thấy nơi chôn thi thể bà Vượng và 2 cháu ở cuối vườn nhà Nhi, cách nơi phát hiện vết máu và sợi tóc khoảng 50 mét. Vụ án dần hé lộ, xác định chủ nhà từng có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân và "vắng nhà một cách khó hiểu", nhiều trinh sát được lệnh truy tìm. Đến rạng sáng 25/5/2019, bà Nhi bị bắt khi đang trốn tại nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách hiện trường 50 km. Tại cơ quan điều tra, bước đầuNghiêm Thị Nhi đã thừa nhận hành vi gây án. Khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn cháu Đ.Đ.T (4 tuổi) và Đ.T.N.T (3 tuổi) đi chơi. Khi đi qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi, thấy bà Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi nên bà Vượng đứng lại nói chuyện và xin một số vỏ lon nước ngọt để bán ve chai và được bà Nhi đồng ý. Sau đó, bà Vượng lại xin bà Nhi cho hái bơ trong vườn. Tuy nhiên, lúc đó do bà Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách nên cho rằng anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng) đã từng sửa số CMND của mình, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình trước đây. Ngoài ra, Nhi nhớ lại vào năm 2018 bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên muốn trả thù. Do đó, giữa Nhi và bà Vượng xảy ra cãi, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, Nhi bị ngã ra phía sau. Nhi vớ con dao chém từ trên xuống nhiều nhát vào đầu, cổ bà Vượng cùng hai cháu Đ.Đ.T và Đ.T.N.T, khiến 3 bà cháu tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi của mình, nữ hung thủ đã kéo thi thể 3 bà cháu xuống vườn cà phê ngay sau nhà mình, lấy cuốc đào một cái hố rồi chôn cả 3 nạn nhân xuống, lấp đất lại. Sau khi gây án, Nhi tắm rửa, giặt quần áo sau đó bỏ đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) ngủ. Sáng 25/5/2019 bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện truy bắt được Nghiêm Thị Nhi khi bà này trốn tại địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Ngày 15/5/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt nữ hung thủ Nghiêm Thị Nhi án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 644 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.