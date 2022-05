Hành trình phá án: Sát thủ “chém nát người bạn” tại tiệm internet trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, tối 13/10/2013, một vụ án mạng xảy ra tại quán Internet số 151 đường Trường Chinh (phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an Gia Lai cử cán bộ đến tìm hiểu nhưng những người chứng kiến đều không biết nạn nhân và những kẻ gây án là ai. Hiện trường để lại là bàn máy số 3 vương vãi máu của nạn nhân, phía trong phòng ngủ của chủ quán Internet có nhiều vết máu. Một nhân chứng cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh. Anh chỉ nhớ có 2 người đi vào quán, khi bước đến sau lưng một thanh niên đang ngồi chơi game ở bàn máy số 3 thì bất ngờ một trong hai người rút dao đâm tới tấp vào thanh niên này. Nạn nhân bỏ chạy, chúng truy đuổi, đâm dao vào lưng. Khi nạn nhân bỏ chạy vào phía trong, chúng hăm dọa những người trong quán rồi nhảy lên xe máy của hai đồng bọn chờ sẵn bên ngoài, bỏ chạy về hướng đường Ngô Gia Khảm. Nam thanh niên bị đâm 8 nhát và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Lực lượng điều tra nhận định, hung thủ là những kẻ côn đồ, liều lĩnh, không loại trừ khả năng có thù hằn sâu sắc với nạn nhân. Xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu đồng phạm, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội đã cử nhiều tổ công tác tỏa đi các hướng điều tra tung tích nạn nhân và lần tìm manh mối kẻ thủ ác. Ngay trong đêm, người thanh niên được xác định là anh Lăng Minh Châu (23 tuổi, trú tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), là lao động tự do và sống lang thang tại TP Pleiku. Sàng lọc các mối quan hệ của anh Châu, mọi nghi vấn tập trung vào Giang Văn Tuấn (23 tuổi, trú phường Yên Thế, TP Pleiku) bởi Tuấn và anh Châu từng có thời gian đi làm gỗ ở khu vực rừng Sê San 3A (thuộc huyện Ia Grai, Gia Lai). Tiếp tục xác minh, điều tra viên nắm thêm thông tin quan trọng là khoảng tháng 5/2012, do mâu thuẫn, Tuấn bị anh Châu chém vào chân gây thương tích, phải điều trị một tháng. Tập trung điều tra theo hướng này, cơ quan điều tra đã xác định Tuấn chính là hung thủ gây ra cái chết của anh Châu và thực thi lệnh bắt. Tuy nhiên, Tuấn không có mặt ở nơi cư trú. Khoảng 16h ngày 15/10/2013, khi phố núi Pleiku đang chìm trong những cơn mưa như trút nước thì tại một kho hàng trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Hoa Lư, TP Pleiku), tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội vẫn âm thầm bám theo một thanh niên da ngăm đen, tầm vóc trung bình - đó chính là Tuấn. Phát hiện bị theo dõi, Tuấn vội cắm đầu tháo chạy song đã bị khống chế. Qua 4 giờ đồng hồ làm việc với Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Lệnh bắt khẩn cấp đồng bọn của Tuấn là Lê Tấn Vương (17 tuổi) và Lê Thanh Hảo (17 tuổi, cùng trú phường Yên Thế, TP Pleiku) được thi hành. Sáng 16/10/2013, nghi can còn lại là Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, trú tổ 16, phường Yên Thế, TP Pleiku) được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội tỉnh Gia Lai, chiều 13/10/2013, trong khi cùng nhậu ở nhà Tuấn, một người bạn nhắc lại việc Tuấn từng bị anh Châu chém bị thương. Máu côn đồ nổi lên, Tuấn rủ Vương, Hảo, Hùng đi tìm anh Châu để giải quyết “mối thù”. Được cả bọn đồng ý, Tuấn lấy dao nhọn giắt vào người và đưa cho Vương một con dao khác. Chúng chở nhau trên 2 xe máy đi về hướng phường Trà Bá, TP Pleiku tìm anh Châu. 21h cùng ngày, biết anh Châu đang chơi game ở quán Internet 151-Trường Chinh, cả nhóm kéo đến. Thấy anh Châu, Tuấn phân công Hùng, Hảo nổ xe máy chờ sẵn, còn mình cùng Vương vào trong. Tuấn bước đến sau lưng anh Châu rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người nạn nhân. Khi nạn nhân cố vùng bỏ chạy, Vương đuổi theo đâm thêm 3 nhát. Với những hành vi tàn độc của mình các đối tượng đã phải phải chịu bản án nghiêm khắc nhất từ pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

