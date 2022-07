Hành trình phá án: Bé gái 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại rồi chôn xuống cát

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/4/2016, anh Dũng, đến Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận trình báo vụ việc. Trước đó, như mọi khi, cháu Khắc Uy N. (11 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Liên Hương 2 tới võ đường, cũng là trường học của cháu để học võ. Nhưng hôm ấy mãi không thấy cháu về, gia đình vội chia nhau đi tìm. 19h34 phút cùng ngày, anh Dũng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Con ông bà đang bị tui giữ ở Phan Thiết. Muốn chuộc con về chuẩn bị 200 triệu, không được nói cho ai biết hay báo Công an thì tui sẽ giết nó, sẽ thông báo địa điểm sau”. Sau đó, khoảng 23h30, anh Dũng tiếp tục nhận được tin nhắn: “Chuẩn bị đủ tiền chưa?”. Tuy nhiên với số tiền quá lớn như vậy, liền lúc gia đình lo không nổi, anh Dũng trả lời: “Không lo đủ tiền, có bớt được không?” và xin trả 60 triệu đồng. Đối tượng đồng ý và địa điểm giao tiền là cụm panô trên đường 19-4. Sau đó khoảng 3h ngày 5/4/2016, đối tượng lại nhắn cho anh Dũng đem tiền đến ngã ba Tàu Thuyền. Thực hiện theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, anh Dũng bỏ tiền vào một túi nilon màu đỏ đem đến đặt cạnh thùng nước gần quán ăn Sơ Ri trong một con hẻm ở thị trấn Liên Hương, làm theo chỉ dẫn nhưng chờ mãi không thấy kẻ bắt cóc báo đón con, sau đó anh nhận được tin nhắn: “Mai sẽ nhắn tin lại”. Đến 10h ngày 5/4/2016, đối tượng lại nhắn tin cho anh Dũng: “Ông vào Phan Thiết đến trước khách sạn 19-4 thì nhắn cho tôi để tôi giao con”. Hung thủ cũng không quên nhắn anh Dũng mang nốt số tiền 160 triệu, mục đích đánh lừa cơ quan điều tra. Anh Dũng vội tìm đến khách sạn như chỉ dẫn nhưng không thấy tung tích con trai, điện thoại, nhắn tin đều vô hiệu. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tổ chức truy bắt thủ phạm. Qua phân tích các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an nhận định, thủ phạm phải có mối quan hệ với gia đình nạn nhân và thông thuộc địa bàn thì mới có thể bắt cóc được N.. Bởi N. đã 11 tuổi, nếu không quen biết thì thủ phạm không dễ dụ dỗ được nạn nhân. Cơ quan điều tra còn nhận định, thủ phạm phải biết rõ thời gian đi lại, học hành của cháu nên mới ra tay. Từ nhận định này, cơ quan điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ của những người thân trong gia đình cháu N., đồng thời tìm hiểu trong thời gian gần đây, nhất là trong làm ăn gia đình có phát sinh mâu thuẫn với ai, vì đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc. Qua rà soát, cơ quan điều tra thấy Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, trú tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này hành nghề hớt tóc nữ và có mối quan hệ thân thiết với gia đình cháu N.. Vũ còn là bạn thân của anh ruột nạn nhân. Tiến hành xác minh thêm về Vũ, trinh sát còn phát hiện Vũ là một con bạc, nợ nần chồng chất, phải cầm xe máy và từng ngỏ lời vay tiền anh Dũng. Mặt khác, đối tượng còn nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý như, đêm hôm bé trai mất tích, Vũ cũng đến nhà và ngủ lại, còn tỏ ra đồng cảm, an ủi cùng mọi người đi tìm kiếm cháu N.? Cả ngày hôm sau, Vũ cũng ở lại và liên tục lo lắng, hỏi thông tin về quá trình truy tìm cháu N.... Sau khi củng cố hồ sơ, bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng của Bộ Công an, ngày 6/4/2016, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng gây án và dần làm sáng tỏ vụ việc. Tại cơ quan Công an, sau một hồi quanh co chối tội, Vũ mới chịu cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi giết người giấu xác rồi giả bị bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản, đồng thời chỉ địa điểm chôn xác bé N.. Đối tượng Vũ khai trước cơ quan điều tra rằng, do đánh bạc bị thua, nợ nần, phải cầm chiếc xe Exciter 25 triệu đồng. Đến ngày chuộc nhưng chưa có tiền, Vũ nghĩ đến việc bắt cóc cháu N. để tống tiền. Do chơi thân với anh trai của nạn nhân, nên Vũ dễ dàng lừa được cậu bé lên xe khi tan học võ ở trường. Vũ hứa cho bé trai 5.000 đồng nếu đi khiêng giúp đồ. Chở cậu bé đến khu rừng dương hoang vắng ven biển xã Bình Thạnh, cách nhà bé trai khoảng 10km. Vũ từng đi dã ngoại tại đây nên biết chỗ này vắng vẻ, cách xa khu dân cư. Sau đó, Vũ bất ngờ ôm ghì, khống chế nhưng cậu bé vùng chạy. Đuổi theo bắt được nhưng bé trai tri hô, Vũ sợ bị lộ nên lấy đai võ siết cổ nạn nhân đến chết rồi vùi xác xuống cát... Gây án xong Vũ chạy về nhà vì còn hẹn làm mồi nhậu với anh trai cậu bé. Sau đó hắn đi mua sim rác nhắn tin tống tiền gia đình anh Dũng. Cơ quan Điều tra còn xác định được rằng sau đó Vũ đã đến nhà anh Dũng nắm tình hình và nhắn tin ngay tại nhà nạn nhân. Qua lời khai của Vũ, Cơ quan Công an đã tìm ra nơi giấu xác nạn nhân. Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu được 54 triệu đồng và một số tang vật của vụ án như điện thoại của Vũ, quần áo, dép của nạn nhân. Số tiền chiếm đoạt của gia đình anh Dũng, Vũ trả nợ hết 4,3 triệu và kịp tiêu xài cá nhân hết gần 2 triệu đồng. Sau khi phát hiện thi thể cháu N., cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ để đưa vụ án ra ánh sáng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu N. bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Ngày 12/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ mức án tử hình với 2 tội danh "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và "Giết người".

