Hàng trăm người tham gia dọn rác ở Hà Nội

Sáng 29/9/2024, sự kiện "Ngày hội dọn rác thế giới - World Cleanup Day 2024" được tổ chức tại tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì môi trường xanh của Thủ đô. Sự kiện được dự án Let's Do It! Hanoi phát động với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên với nhiều lứa tuổi khác nhau. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 7.000 tấn rác, nhưng khoảng 10% đến 15% lượng rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý mà bị vứt tại các kênh, rạch hay các khu đất trống trên địa bàn thành phố. Các tình nguyện viên tham dự sự kiện này đều đã được tập huấn về cách phân loại rác và hướng dẫn an toàn khi thu gom rác. Cùng với đó, họ được cung cấp găng tay, kẹp rác và bao tải đựng rác. Bao tải đựng rác được ban tổ chức chuẩn bị để cung cấp cho các tình nguyện viên tham gia ngày hội dọn rác. Các loại rác chủ yếu thu gom được là cốc nhựa, túi nilon, vỏ bánh kẹo và đặc biệt là đầu lọc thuốc lá. Các tình nguyện viên tham gia ngày hội ai nấy đều hào hứng vì môi trường xanh của Thủ đô. Đủ thứ rác thải dọc đoạn đường Phạm Hùng được các tình nguyện viên thu gom. Rác thu gom được phân loại và cho vào bao tải để đem đi xử lý. Các tình nguyện viên tích cực tham gia hoạt động thu gom rác và phân loại rác thải. Ngày hội dọn rác còn thu hút tình nguyện viên Quốc tế tham gia nhiệt tình. Các trẻ nhỏ cùng tham gia với cha mẹ, người thân để lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường tới rộng rãi trong cộng đồng. Ông Nghiêm Xuân Sơn - Đại diện Let's Do It Vietnam bày tỏ sự phấn khởi trong việc tổ chức Ngày hội World Cleanup Day 2024 tại Hà Nội. Đồng thời tin tưởng sự phối hợp tổ chức hoạt động này tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

