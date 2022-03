Hàng chục khinh khí cầu rực rỡ lần đầu xuất hiện ở Hà Nội

Hôm nay (25/3), lễ hội khinh khí cầu "Hà Nội muôn màu" đã được diễn ra. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022". Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch, diễn ra từ 25 đến 27/3. Lần đầu tiên xuất hiện hàng chục khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời Hà Nội. 22 khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022, gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m… bay lơ lửng trên bầu trời, tỏa sắc rực rỡ bên sông Hồng sẽ tạo khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Sự kiện khinh khí cầu này được dân tình khắp nơi vô cùng hào hứng. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân Thủ đô có mặt ở khu vực vườn nhãn Long Biên ven sông Hồng để trải nghiệm check in cùng khinh khí cầu nhiều màu sắc ngay tại Hà Nội và ngắm thành phố từ trên cao. Ngoài những gia đình có trẻ nhỏ, một số nhóm bạn trẻ còn chuẩn bị sẵn cả ghế và đồ dùng picnic để "cắm trại" ngắm khinh khí cầu. Giới trẻ thích thú check in cùng khinh khí cầu đầy màu sắc. Các em nhỏ cũng rất háo hức khi lần đầu tiên được chứng kiến khinh khí cầu.Trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu để ngắm Hà Nội từ trên cao. Đặc biệt, vào 20h ngày 25/3, “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022” còn giới thiệu các khinh khí cầu bay treo thấp trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm. 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 01 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m) sẽ được tung bay trên bầu trời cho người dân trải nghiệm và chụp ảnh. Tiếp đó sẽ là màn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội; cùng với công chiếu phim ngắn "Hà Nội muôn màu", âm nhạc và visual art "Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ", visual art Yêu Hà Nội, trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”.

