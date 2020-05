Hải Dương: Quán karaoke Dragon cháy lớn nhiều giờ, 5 xe cứu hỏa căng mình dập lửa

Đến 19h40 tối 4/5, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nỗ lực khống chế ngọn lửa. Thông tin ban đầu vụ cháy, vào khoảng 16h chiều 4/5,vụ cháy quán karaoke Dragon có địa chỉ 97 Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ngay khi nhận được tin báo vụ cháy, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 3 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tiến hành dập lửa, ngăn cháy lan. Nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên, đến 18h30, đám cháy lại bùng lên, khói bao phủ quán karaoke. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động đến 5 xe cứu hỏa và 30 cán bộ chiến sĩ PCCC xuống hiện trường tiếp tục khống chế ngọn lửa. Số xe cứu hỏa được huy động lên đến con số 5. Liên tục bơm nước để khống chế đám cháy đang âm ĩ do phòng hát có nhiều chất liệu bằng xốp. Lực lượng CSGT phân làn đường phục vụ công tác chữa cháy. Hiện lực lượng PCCC đang tiến hành dập lửa và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nhiều người dân khu vực đã chạy ra đường theo dõi vụ cháy. Theo người dân, thời điểm quán xảy ra cháy quán karaoke đang dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, thiệt hại đến giờ chưa thống kê được.

