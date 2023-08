Hải Dương: Hàng trăm người lội sông bắt cá, nghìn người reo hò cổ vũ

Sáng 6/8, xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã tổ chức lễ hội đùa nơm tại khu vực sông Sồi. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm người lội sông bắt cá và hàng nghìn người dân địa phương đến cổ vũ. Theo lãnh đạo xã An Thanh, đây là năm thứ 3 địa phương tổ chức lễ hội này để tạo sân chơi cho người dân, lưu giữ một nghề đặc thù. Đồng thời quảng bá các sản phẩm nông sản của xã An Thanh như rươi, gạo hữu cơ... Nhiều người dân hào hứng tham gia lễ hội. Phần lớn những người tham gia là những người đàn ông, thanh niên xã An Thanh. Thành quả của một trong số những người tham gia hội. Một số nghệ sĩ cũng về dự, tham gia với người dân xã An Thanh. Ngoài bắt cá bằng nơm, nhiều người sử dụng các vật dụng như vó, lưới... Những người đàn ông ngụp lặn dưới sông để bắt cá. Có cả trẻ em tham gia úp nơm bắt cá. Hội bắt cá khiến nhiều người gợi nhớ tuổi thơ. Khúc sông quê có nhiều cá để phục vụ lễ hội. Những người úp nươm được cá lớn nhất sẽ được nhận giải. Sự kiện khiến nhiều du khách, người dân thích thú. Kết quả, ông Trương Văn Vụ ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh (Tứ Kỳ) giành giải nhất khi bắt được con cá nặng nhất, hơn 3 kg. >>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh quay tuyệt đẹp về mẹ con cá voi ở ngoài khơi

