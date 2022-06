Hải Dương: Cận cảnh 1,23km đường hơn 3 năm chưa hoàn thành

Tuyến đường kết nối QL38 từ thôn Đông Giao (xã Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) với đường huyện 31 tỉnh Hưng Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư dài 1,23 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 38 tại km 30+148, điểm cuối là ranh giới giữa xã Lương Điền (Cẩm Giàng) và xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên). Dự án có tổng vốn đầu tư trên 67 tỷ đồng được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt năm 2018, điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2020, hoàn thiện công trình trong giai đoạn 2019-2021. Liên danh Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Việt Hải-Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc được lựa chọn làm nhà thầu thi công dự án. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tháng 8/2021, chủ đầu tư mới có thể khởi công xây dựng dự án. Quá trình thi công, dự án nhiều lần phải tạm dừng thi công và hiện vẫn còn còn 1 hộ dân tại khu vực nút giao QL38 thuộc thôn Đông Giao, xã Lương Điền có công trình nhà ở nằm chắn giữa lối chưa di chuyển, tháo dỡ nhà. Tuyến đường kết nối quốc lộ 38 với đường tỉnh 31 Hưng Yên nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Cẩm Giàng và huyện Mỹ Hào nói riêng. Dự án hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn từ khu vực phía tây huyện Cẩm Giàng đến khu vực Phố Nối, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, lưu thông hàng hóa. Do những vướng mắc trên, hiện dự án vẫn đang phải tạm dừng thi công đoạn nút giao QL38 trên và chưa thể hoàn thành dự án dẫn đến thời gian hoàn thành kéo dài dẫn đến chậm phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Quan sát của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực nút giao với quốc lộ 38 vẫn còn một công trình nhà ở của người dân chưa được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng nên phải tạm dừng thi công. Công trình nhà ở nằm giữa khu vực nút giao nối QL38 với dự án. Dẫn đến chủ đầu tư phải tạm dừng thi công dự án tại khu vực này. Đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao đã được lắp dựng. Nhưng công trình nhà ở vẫn án ngữ. Hiện nay dự án đã được thi công xong phần mặt đường bê tông nhựa đoạn tuyến đường nối sang Hưng Yên. Mặt đường đã được trải bê tông nhựa. Vạch sơn làn đường cũng đã được kẻ sẵn. Tuy nhiên do chưa thể thi công hoàn thiện khu vực nút giao QL38 nên dự án tuyến đường chưa hoàn thành. Dù cơ bản phần lớn dự án việc thi công đã hoàn tất. Điểm nối phía đường huyện 31 tỉnh Hưng Yên đang được hoàn thiện. Nhà thầu đang triển khai thi công khu vực này. Để bảo đảm điều kiện tiếp tục thực hiện dự án, ngày 24/5, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong năm 2022 thay vì giai đoạn 2019-2021 như trước. Nguyên nhân dẫn đến việc hộ dân chưa tháo dỡ công trình nhà ở, bàn giao đất cho dự án sẽ được PV Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc… >>> Mời độc giả xem thêm video Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê. (Nguồn: ANTV).

