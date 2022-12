Hải Dương: Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép

Khởi tố đối tượng tàng trữ pháo và ma túy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lò Văn Tươi (SN 1996, trú tại Bản Hố, Nặm Păm, Mường La, Sơn La) về tội Vận chuyển hàng cấm và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 20h ngày 15/12, tại rìa đường thôn An Xá, xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách), tổ tuần tra của Công an huyện Nam Sách phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Tươi đang tàng trữ trái phép 1 gói heroin (trọng lượng 0.17g) và 8,51kg pháo nổ. Tươi khai nhận tàng trữ ma túy để bản thân sử dụng và vận chuyển thuê số pháo trên từ Bắc Ninh về Hải Dương. Lò Văn Tươi là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 20kg pháo nổ trái phép: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiên (sinh năm 1981, trú tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành) mua gần 20 kg pháo nổ về bán kiếm lời. Khoảng 17h20 ngày 22/12, tại khu đô thị mới Bình Dân thuộc thôn Trung Tuyến xã Bình Dân, huyện Kim Thành, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Hiên đang buôn bán pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ gồm 15 hộp pháo hoa nổ (kích thước 14x14x12cm, xung quanh dán giấy có hoa văn, chữ nước ngoài) được đựng trong bao dứa màu trắng, tổng trọng lượng 18,489 kg. Hiên khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng thông qua mạng xã hội mang về để bán kiếm lời. Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 8kg pháo nổ trái phép: Đội CSHS Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa phát hiện, bắt quả tang Vũ Văn Thịnh, sinh năm 1990, ở Cẩm Chế, Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vận chuyển thuê hơn 8kg pháo nổ.

Khoảng 16h ngày 18/12, tại đường 390 thuộc địa phận thôn Du La, xã Cẩm Chế, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Thịnh vận chuyển 8,6kg pháo nổ (pháo cuốn và pháo cối các loại). Bước đầu, Thịnh khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một đối tượng không rõ tên, tuổi, địa chỉ với giá 2 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh về tội “vận chuyển hàng cấm” Khởi tố bị can vận chuyển thuê hơn 13kg pháo nổ: Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Văn Nhật (sinh năm 2004, trú tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội vận chuyển hàng cấm. Khoảng 20h10 ngày 16/12, tại khu đô thị Đồng Đỗ thuộc Khu dân cư Ninh Chấp 5, phường Thái Học, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Công an TP Chí Linh kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Triệu Văn Nhật đang vận chuyển trái phép 13,236 kg pháo hoa nổ. Nhật khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho một đối tượng tên Quang (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) với số tiền 1.00.000 đồng. Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép: Ngày 16/12 và 14/12, Công an huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Đinh Tiến Mạnh (SN 1986, ở Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, TP Hải Dương) và Vương Thiện Nhân (SN 1991, ở xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ. Mạnh bị phát hiện, bắt quả tang vào hồi 12h30 ngày 16/12 tại đường vào nghĩa trang khu Lê Bình, thị trấn Thanh Miện khi đang cất giấu 7,26kg pháo nổ được đựng trong thùng carton. Mạnh khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết tại khu vực xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc với giá 1 triệu đồng. Nhân bị bắt quả tang vào khoảng 20h ngày 14/12 tại khu vực đường cánh đồng thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện khi đang tàng trữ 7,173kg pháo nổ đựng trong túi xách. Nhân khai nhận đặt mua số pháo trên thông qua mạng xã hội, với giá 1 triệu đồng. Tạm giữ đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép: Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã ra Quyết định tạm giữ đối với Trương Văn Lập, sinh năm 1981, trú tại thôn Ngoại, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ trái phép. Khoảng 11h15 ngày 16/12, tại khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Nội, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, Tổ công tác Công an thị xã Kinh Môn bắt quả tang Trương Văn Lập đang có hành vi vận chuyển hàng cấm đi tiêu thụ, thu giữ 7 bánh pháo nổ, tổng khối lượng 12,48kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thôn Ngoại, xã Minh Hòa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 46 quả pháo nổ với tổng khối lượng 1,06kg; 0,02kg thuốc pháo cùng nhiều dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ. Lập khai nhận từ đầu tháng 12 bắt đầu đặt mua thuốc pháo, dây dẫn, giấy quấn của một đối tượng người Hải Phòng, đồng thời tự chế tạo các dụng cụ để quấn và sản xuất pháo tại nhà riêng. Mỗi bánh pháo được đối tượng giao bán với giá 900.000 đồng. Tàng trữ trái phép 8,5kg pháo nổ tại thị xã Kinh Môn: Khoảng 12h30 ngày 8/12, tại khu vực cầu Dinh, thuộc địa phận khu dân cư Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Thái Thịnh bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thưởng (sinh năm 1987, thôn 1, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 giàn pháo nổ loại 36 quả và 10 bánh pháo, mỗi bánh dài, tổng khối lượng 8,5 kg. Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mua số pháo trên về sử dụng trong dịp Tết. Thản nhiên chở pháo nổ: Ngày 26/11, tại khu vực thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tổ công tác của phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang phát hiện Vũ Xuân Quyết, sinh năm 1972, trú tại thôn 1, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang đang chở 1 thùng carton bên trong đựng 2 bánh hình trụ nghi là pháo nổ có trọng lượng 7,3 kg (đối tượng khai nhận là pháo nổ mục đích mua để đốt trong dịp Tết Nguyên đán). Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quyết về tội tàng trữ hàng cấm, quy định tại khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự. Tàng trữ trái phép 4 khẩu súng và hơn 10 kg pháo nổ: Ngày 24/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện và Công an xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện) phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tàng trữ trái phép 4 khẩu súng cùng hơn 10 kg pháo nổ. Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận số tang vật trên được mua tại Lạng Sơn vào hồi tháng 5/2022. Bị bắt vì mua pháo nổ trên mạng xã hội đốt trong dịp Tết Nguyên đán: Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1993, trú tại thôn Địch Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về hành vi cất giấu trái phép hơn 9kg pháo nổ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Dương khai nhận số pháo mua trên mạng xã hội với mục đích để đốt trong dịp Tết Nguyên Đán. >>> Mời độc giả xem thêm video Truy đuổi ô tô chở 200 hộp pháo lậu 8km như phim hành động. Nguồn: THDT

