Hai “con nuôi” trùm cho vay nặng lãi Chúc ‘Nhị’ bị khởi tố

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, đơn bị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học Thái, huyện Thụy, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là hai con nuôi của trùm cho vay nặng lãi Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi "Chúc Nhị") để điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản”, quy định tại khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự. Cùng tội danh trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ hình sự đối với bị can Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc "Nhị", trú tại số nhà 7/3 đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trước đó, ngày 7/11, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lê Mai Anh và 2 con nuôi là Đỗ Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Long Bách (SN 1995, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi hủy hoại tài sản. Cùng với đó, chiều tối 7/11, Công an TP Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và xe ô tô của Lê Mai Anh (tên thường gọi Chúc "Nhị", SN 1962) tại ngõ 3, đường Bồ Xuyên, Tổ 2, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét chỗ ở, và trên xe ô tô của Chúc “Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Lê Mai Anh được biết đến là đối tượng cho vay nặng lãi có tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này từng có 1 tiền án (5 năm tù) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng với vợ thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen". Trước đó, vào khoảng 23h 40 phút ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình về việc: Khoảng 23 giờ 25 phút cùng ngày, có 2 đối tượng là nam giới đi xe máy đến khu vực gần nhà anh D, ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D. Hậu quả nước sơn làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc, tập trung điều tra xác định: Dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, sinh năm 1962, trú tại số nhà 7/3, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, tổ 2, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 6/11, các đối tượng: Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng đã sử dụng sơn cho vào túi bóng để ném vào nhà anh D, làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video Bắt trùm cho vay nặng lãi Chúc 'Nhị' ở Thái Bình. Nguồn VNEWS

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho biết, đơn bị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú tại xã Thái Học Thái, huyện Thụy, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là hai con nuôi của trùm cho vay nặng lãi Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi "Chúc Nhị") để điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản”, quy định tại khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự. Cùng tội danh trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ hình sự đối với bị can Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc "Nhị", trú tại số nhà 7/3 đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trước đó, ngày 7/11, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lê Mai Anh và 2 con nuôi là Đỗ Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Hoàng Long Bách (SN 1995, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi hủy hoại tài sản. Cùng với đó, chiều tối 7/11, Công an TP Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và xe ô tô của Lê Mai Anh (tên thường gọi Chúc "Nhị", SN 1962) tại ngõ 3, đường Bồ Xuyên, Tổ 2, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Quá trình khám xét chỗ ở, và trên xe ô tô của Chúc “Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Lê Mai Anh được biết đến là đối tượng cho vay nặng lãi có tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này từng có 1 tiền án (5 năm tù) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng với vợ thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen". Trước đó, vào khoảng 23h 40 phút ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình về việc: Khoảng 23 giờ 25 phút cùng ngày, có 2 đối tượng là nam giới đi xe máy đến khu vực gần nhà anh D, ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D. Hậu quả nước sơn làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc, tập trung điều tra xác định: Dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, sinh năm 1962, trú tại số nhà 7/3, ngõ 3, đường Bồ Xuyên, tổ 2, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 6/11, các đối tượng: Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng đã sử dụng sơn cho vào túi bóng để ném vào nhà anh D, làm hỏng 2 hộp sản phẩm yến sào. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video Bắt trùm cho vay nặng lãi Chúc 'Nhị' ở Thái Bình. Nguồn VNEWS