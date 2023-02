Hai cháu nhỏ chết đuối ở bể cá Koi: Đừng biến nhà thành cái bẫy

Hai bé trai 4 tuổi đuối nước ở bể cá koi: Khoảng 17h30 ngày 8/2, hai cháu là L.K.N. và Đ.A.K. (cùng sinh năm 2019, cùng trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18h10, hai gia đình không thấy các cháu đâu nên đi tìm. Đến 19h, anh Cao Văn Lệ (sinh năm 1994, sống tại tổ 3, khu 7, phường Cao Xanh) phát hiện tại bể cá Koi nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt nước. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Song do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi. (Ảnh minh hoạ) Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể hỗ trợ, động viên, cùng gia đình lo hậu sự cho hai cháu. (Ảnh minh hoạ) Được biết, đây không phải là trường hợp hiếm hoi trẻ rơi xuống bể cá cảnh tử vong thương tâm. Trước đó không lâu, sự việc một cháu bé 3 tuổi ở Bình Phước tử vong thương tâm vì đuối nước sau khi rơi xuống hồ cá Koi của quán cà phê khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. (Ảnh minh hoạ) Theo thông tin ban đầu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, cha mẹ đưa bé đi chơi ở một quán cà phê cá Koi tại địa phương. Tại đây, bé chạy chơi tự do xung quanh. Mãi một lúc sau khi không thấy bé, phụ huynh mới tỏa ra tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá Koi lên và đang sơ cứu, trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã không qua khỏi. (Ảnh minh hoạ) Ngày 27/6/2022, tại quán cà phê trên đường Hùng Vương (tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng đã xảy ra vụ việc bé trai 4 tuổi không may ngã xuống hồ cá rồi đuối nước tử vong trong lúc chơi tại quán cà phê. Sự việc được camera ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Clip cho thấy bé trai 4 tuổi đi ra xem cá dưới hồ gần cây cầu nhỏ ở quán cà phê thì bất ngờ bị rơi xuống nước. Sau khi rơi xuống, cháu đạp nước, vùng vẫy nhưng không ai hay biết. Phải hơn 2 phút sau đó, một cháu bé khác ra hồ xem cá thì mới phát hiện nạn nhân bên dưới và thông báo cho người lớn. Ngay lập tức, một người phụ nữ chạy ra đưa bé trai dưới hồ cá lên nhưng cháu bé đã tử vong. (Ảnh minh hoạ) Vào cuối năm 2021, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình. Cụ thể, khoảng 16h ngày 26/12/2021, cháu V.K.N. (2 tuổi, trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) chơi một mình trong khuôn viên của gia đình. Một lát sau, người thân không thấy cháu N. đâu nên gọi nhau đi tìm. Khi đến khu vực bể cá cảnh trong sân nhà thì phát hiện cháu bé đã rơi xuống dưới. Khi được đưa ra ngoài, cháu bé đã tử vong. (Ảnh minh hoạ) Từ những sự việc đau lòng trên, các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần sát sao với con nhỏ khi tới các khu vực công cộng, đặc biệt là những nơi có nước. Còn tại gia đình hay nhà hàng khi xây bể cá, cần tính đến độ an toàn như lắp rào chắn, camera và biển cảnh báo...tránh để xảy ra tình trạng bể cá đẹp lại thành cái bẫy chết người. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: An Giang: Lãnh án 17 năm tù vì đâm cha dượng tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

