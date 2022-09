Hà Nội trời tối sầm, phố phường vắng lặng trong ngày đầu nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 1/9, Hà Nội có mưa nên trước đó trời tối sầm, mật độ người ra đường giảm rất nhiều so với bình thường. Khu vực đường Lê Văn Lương trời tối sầm... và vắng vẻ hơn nhiều so với những ngày trước. Cầu vượt Ngã Tư Sở thưa thớt người qua lại. Cầu vượt Thái Hà thường ngày có lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, trong ngày đầu nghỉ lễ, người đi lại cũng thưa thớt. Hầm Kim Liên yên bình vào giờ cao điểm. Đường Nguyễn Thái Học giao với Điện Biên Phủ trời tối sầm, không một bóng người. Đường Trần Duy Hưng lượng phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn so với những ngày thường. Mật độ giao thông trên đường Nguyễn Trãi cũng giảm đáng kể. Khu vực Nhà Hát Lớn vắng vẻ. Phố đi bộ Hồ Gươm cũng rơi vào cảnh tương tự. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ít người qua lại, ghi nhận lúc hơn 7h sáng. Phố Tràng Tiền đường thẳng tắp ít người qua lại. Phố Tôn Đức Thắng các cháu nhỏ được gia đình cho đi chơi Văn Miếu Quốc Tử Giám. Phố Tây Sơn vắng người. >>> Xem thêm video: Chuyện nghề của những người không có ngày nghỉ lễ. Nguồn: VTV 24.

