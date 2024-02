Hà Nội: Sương mù dày đặc, trời mù mịt như Sa Pa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm hôm nay ở mức rất cao trên 90%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của gió đông nam ẩm, kết hợp với không khí lạnh suy yếu nên sáng nay xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ. Dự báo, về trưa và chiều, sương mù sẽ giảm dần. Tại Hà Nội sáng nay xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra ngoài đường. Sương mù dày đặc, Hà Nội sáng nay mù mịt như Sa Pa. Dự báo, trong các ngày 3-6/2, Hà Nội tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa chiều giảm, độ ẩm không khí cao, nồm ẩm kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Theo dự báo, từ 8-9/2 (29-30 tháng Chạp), do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, Hà Nội chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Dự báo ngày 29 tháng Chạp, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống còn 15-19 độ C. Ngày 30 tháng Chạp còn 14-18 độ C, ở ngưỡng rét đậm. Trong hai ngày mùng 1-2 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 14-20 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa xuân năm nay, tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, tình trạng sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ, nồm ẩm có thể xuất hiện nhiều hơn, tần suất cao hơn so với trung bình nhiều năm trước. >>> Xem thêm video: Mãn nhãn pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước đón chào Năm Mới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Độ ẩm hôm nay ở mức rất cao trên 90%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của gió đông nam ẩm, kết hợp với không khí lạnh suy yếu nên sáng nay xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ. Dự báo, về trưa và chiều, sương mù sẽ giảm dần. Tại Hà Nội sáng nay xuất hiện sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ thành phố, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra ngoài đường. Sương mù dày đặc, Hà Nội sáng nay mù mịt như Sa Pa. Dự báo, trong các ngày 3-6/2, Hà Nội tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ vào đêm và sáng, trưa chiều giảm, độ ẩm không khí cao, nồm ẩm kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Theo dự báo, từ 8-9/2 (29-30 tháng Chạp), do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, Hà Nội chuyển sang hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Dự báo ngày 29 tháng Chạp, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống còn 15-19 độ C. Ngày 30 tháng Chạp còn 14-18 độ C, ở ngưỡng rét đậm. Trong hai ngày mùng 1-2 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 14-20 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, mùa xuân năm nay, tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ, tình trạng sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ, nồm ẩm có thể xuất hiện nhiều hơn, tần suất cao hơn so với trung bình nhiều năm trước. >>> Xem thêm video: Mãn nhãn pháo hoa rực sáng trên bầu trời cả nước đón chào Năm Mới.