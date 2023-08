“Cả một bầu trời đầy rác” ở cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm

Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm nằm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đang rơi vào tình trạng mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khi rác thải và vật cứng bủa vây. Mặc dù chủ đầu tư dự án đã lắp đặt lưới an toàn tại khe đường vành đai 3 để tránh tình trạng "vật thể lạ" rơi xuống cầu vòm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng việc không thường xuyên dọn dẹp rác tại đây khiến dư luận bức xúc và nhận thấy mất mỹ quan. Những rác thải có cân nặng vẫn treo lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông tại cầu vòm vượt hồ Linh Đàm. Do lưới an toàn không được nhỏ khít nên vẫn có những "vật thể lạ" rơi xuống cầu. Nhìn từ cầu vòm lên trên là cả một bầu trời đầy rác. Lưới an toàn thành nơi chứa rác. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi thông xe dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm vào tháng 10/2020, UBND TP. Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm dưới đường Vành đai 3 dành cho xe máy. Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m. Ngày 30/12/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội đã có quyết định số 871/QĐ-BQCTGT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12. Đơn vị trúng thầu là liên danh CTCP - Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long và công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang. Giá trúng thầu là hơn 52 tỷ đồng. Cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm. Tuy nhiên, dự án chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi khi thời gian vừa qua có nhiều phản ánh về việc cầu luôn vắng phương tiện qua lại và biến thành bãi để xe tự phát. Thêm vào đó là tình trạng rác thải bủa vây khiến người dân ngao ngán về công tác quản lý, vận hành dự án. Video: Cả bầu trời đầy rác ở cầu vòm vượt hồ Linh Đàm

Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm nằm trong lòng gầm cầu cạn Vành đai 3 đang rơi vào tình trạng mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khi rác thải và vật cứng bủa vây. Mặc dù chủ đầu tư dự án đã lắp đặt lưới an toàn tại khe đường vành đai 3 để tránh tình trạng "vật thể lạ" rơi xuống cầu vòm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhưng việc không thường xuyên dọn dẹp rác tại đây khiến dư luận bức xúc và nhận thấy mất mỹ quan. Những rác thải có cân nặng vẫn treo lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông tại cầu vòm vượt hồ Linh Đàm. Do lưới an toàn không được nhỏ khít nên vẫn có những "vật thể lạ" rơi xuống cầu. Nhìn từ cầu vòm lên trên là cả một bầu trời đầy rác. Lưới an toàn thành nơi chứa rác. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau khi thông xe dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm vào tháng 10/2020, UBND TP. Hà Nội đã điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm dưới đường Vành đai 3 dành cho xe máy. Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m. Ngày 30/12/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội đã có quyết định số 871/QĐ-BQCTGT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12. Đơn vị trúng thầu là liên danh CTCP - Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long và công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang. Giá trúng thầu là hơn 52 tỷ đồng. Cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm. Tuy nhiên, dự án chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi khi thời gian vừa qua có nhiều phản ánh về việc cầu luôn vắng phương tiện qua lại và biến thành bãi để xe tự phát. Thêm vào đó là tình trạng rác thải bủa vây khiến người dân ngao ngán về công tác quản lý, vận hành dự án. Video: Cả bầu trời đầy rác ở cầu vòm vượt hồ Linh Đàm