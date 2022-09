Hà Nội: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập, cây đổ đè ô tô

Khoảng 14h ngày 20/9, một số khu vực tại Hà Nội đã có mưa to. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong những giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm. Mưa lớn cục bộ nên nhiều phương tiện tham giam giao thông gặp khó khăn. Có khu vực ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển. Do mưa lớn khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng. Do mưa lớn đường bị ngập nên bảo vệ phải dắt xe máy lên cao. Tại ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thúy, một chiếc Mazda 3 đã bị cây đổ trúng. Chiếc xe này bị móp đầu. Cây đổ bật chơ gốc đè lên chiếc ô tô đang đỗ ven đường ở khu vực Láng Hạ. Cành cây bị gãy chắn ngang đường Lê Văn Lương. Tại khu vực Mễ Trì, mưa ngập lên tới nửa bánh xe đạp. Cơn mưa lớn nước không thoát kịp, đường bị ngập khiến người đi xe máy phải dắt bộ. Khu vực đường Lương Thế Vinh khu VOV ngập nặng sau mưa.



Mời quý độc giả xem video: Mưa lớn tại Hà Nội, đường biến thành sông.





