Hà Nội mưa lớn, đường lênh láng nước, Đại lộ Thăng Long ùn ứ

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống vào sáng 11/10, tại Đại lộ Thăng Long (đoạn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm ngập trên đường do mưa lớn. Các phương tiện di chuyển qua đây khó khăn. Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khiến Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 20-22 độ C. Mỗi khi mưa lớn, cả ngả đường ở thủ đô lại lâm vào cảnh ùn tắc giao thông. (Hình ảnh tại đường Đại lộ Thăng Long đoạn An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) Trận mưa kéo dài từ đêm 10/10 đến sáng nay (11/10) khiến giao thông ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều đoạn nước ngập lênh láng khắp mặt đường, người tham gia giao thông phải bám vào mép đường để di chuyển qua các đoạn bị ngập. Giao thông trong giờ cao điểm xảy ra tình trạng hỗn loạn do mưa ngập. Nhiều phương tiện phải "chôn chân" cả tiếng đồng hồ mới vượt qua được điểm ùn ứ. Hàng dài xe cộ xếp hàng trong giờ cao điểm để đi vào trung tâm thành phố. Các xe máy cũng không thể luồn lách để thoát khỏi ùn ứ khi trên đường kín đặc phương tiện. Thời tiết mưa lạnh, đường trơn cộng thêm việc mưa lớn gây ngập khiến tình trạng ùn ứ càng trở nên nghiêm trọng. Tình trạng ùn ứ kéo dài từ sáng đến gần trưa mới được giảm tải. Rất lâu rồi Hà Nội mới xuất hiện cơn mưa lớn và kéo dài như lần ảnh hưởng bão số 7 này.

