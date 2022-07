Hà Nội: Danh tính các nạn nhân vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe

Theo báo cáo của đội CSGT-TT Công an Hà Đông về vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe, khoảng 20h15 ngày 28/7, tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra vụ TNGT giữa xe Hyundai Santafe BKS:30E - 455.34, do tài xế Hà Thanh Hưng (SN: 1977; trú tại: phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển va chạm với xe ô tô BKS: 29E - 022.83 do anh Nguyễn Hồng Q. (SN: 1977; trú quận Hai Bà Trưng) điều khiển đi trên đường cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu. Sau va chạm, xe ô tô BKS: 29E - 022.83 bị đẩy lui lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô BKS: 30V - 5044 do anh Nguyễn Kiên C. (SN: 1974, trú quận Hà Đông) điều khiển. Còn xe ô tô BKS: 30E - 455.34 bị mất lái tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước hướng đường Quang Trung đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe mô tô: Xe mô tô BKS: 17B2 - 547.79 do anh Phạm Minh H. (SN 1997; trú tại: Song Lão, Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển, Xe mô tô BKS: 99C4 668.45 do anh Nguyễn Văn N. (SN 2001; trú tại: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. Và xe mô tô BKS: 30X6 - 1776 do chị Dương Nguyễn Hà M. (SN 2001; trú tại: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, xe mô tô BKS: 29T1 - 218.64 do chị Đặng Thị N. (SN 1983; trú tại: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, xe mô tô BKS: 29T1 - 775.32 do chị Mai Thị Tuyết T. (SN 1976; trú tại: TDP4, La Khê, Hà Đông, Hà Nội - cấp bậc: Đại uý quân nhân chuyên nghiệp nhà máy A40-Bộ Tham Mưu quân chủng phòng không không quân phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển. Ngoài ra còn 1 xe máy điện BKS: 29MDD2-758.27 do cháu Đỗ Quang M (SN 2007; trú tại Hà Cầu, Hà Đông) điều khiển Và 1 xe ô tô BKS: TM - 3355 do anh Hoàng Văn H. (SN: 1981; trú tại: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - Cấp bậc: Thượng uỷ quân nhân chuyên nghiệp thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm giao cắt với đường Quang Trung. Hậu quả: Chị Mai Thị Tuyết T. tử vong tại hiện trường. Anh Nguyễn Văn N. bị gãy cẳng chân phải được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Anh Phạm Minh H., chị Đặng Thị N., chị Dương Nguyễn Hà M., cháu Đỗ Quang M. bị xây xát nhẹ phần mềm sau khi vào viện kiểm tra không phải nằm viện đã về nhà. Thiệt hại tài sản: 4 xe ô tô, 5 xe mô tô và 1 xe máy điện bị hư hỏng. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Hà Thanh Hưng, người gây tai nạn, không phát hiện nồng độ cồn và ma túy. Hiện vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

Theo báo cáo của đội CSGT-TT Công an Hà Đông về vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe, khoảng 20h15 ngày 28/7, tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội xảy ra vụ TNGT giữa xe Hyundai Santafe BKS:30E - 455.34, do tài xế Hà Thanh Hưng (SN: 1977; trú tại: phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển va chạm với xe ô tô BKS: 29E - 022.83 do anh Nguyễn Hồng Q. (SN: 1977; trú quận Hai Bà Trưng) điều khiển đi trên đường cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu. Sau va chạm, xe ô tô BKS: 29E - 022.83 bị đẩy lui lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô BKS: 30V - 5044 do anh Nguyễn Kiên C. (SN: 1974, trú quận Hà Đông) điều khiển. Còn xe ô tô BKS: 30E - 455.34 bị mất lái tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước hướng đường Quang Trung đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe mô tô: Xe mô tô BKS: 17B2 - 547.79 do anh Phạm Minh H. (SN 1997; trú tại: Song Lão, Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển, Xe mô tô BKS: 99C4 668.45 do anh Nguyễn Văn N. (SN 2001; trú tại: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển. Và xe mô tô BKS: 30X6 - 1776 do chị Dương Nguyễn Hà M. (SN 2001; trú tại: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, xe mô tô BKS: 29T1 - 218.64 do chị Đặng Thị N. (SN 1983; trú tại: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, xe mô tô BKS: 29T1 - 775.32 do chị Mai Thị Tuyết T. (SN 1976; trú tại: TDP4, La Khê, Hà Đông, Hà Nội - cấp bậc: Đại uý quân nhân chuyên nghiệp nhà máy A40-Bộ Tham Mưu quân chủng phòng không không quân phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển. Ngoài ra còn 1 xe máy điện BKS: 29MDD2-758.27 do cháu Đỗ Quang M (SN 2007; trú tại Hà Cầu, Hà Đông) điều khiển Và 1 xe ô tô BKS: TM - 3355 do anh Hoàng Văn H. (SN: 1981; trú tại: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - Cấp bậc: Thượng uỷ quân nhân chuyên nghiệp thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm giao cắt với đường Quang Trung. Hậu quả: Chị Mai Thị Tuyết T. tử vong tại hiện trường. Anh Nguyễn Văn N. bị gãy cẳng chân phải được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Anh Phạm Minh H., chị Đặng Thị N., chị Dương Nguyễn Hà M., cháu Đỗ Quang M. bị xây xát nhẹ phần mềm sau khi vào viện kiểm tra không phải nằm viện đã về nhà. Thiệt hại tài sản: 4 xe ô tô, 5 xe mô tô và 1 xe máy điện bị hư hỏng. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Hà Thanh Hưng, người gây tai nạn, không phát hiện nồng độ cồn và ma túy. Hiện vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.