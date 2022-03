Hà Nội chỉnh trang đường phố đón khách quốc tế

Sau 2 năm đóng cửa, từ hôm nay (15/3), Hà Nội sẽ chính thức được mở cửa đón khách quốc tế tới du lịch. Quận Hoàn Kiếm là địa điểm được du khách quốc tế đến nhiều nhất nên việc chỉnh trang đường phố được triển khai liên tục trong những ngày qua. Sau thời gian dài đóng cửa, phố cổ Hà Nội đã không còn giữ được sự ầm uất vốn có mà thay vào đó là sự vắng vẻ của đường phố, hàng quán cũng chỉ còn vài hàng mở cửa. Nhiều cửa hàng đóng cửa bỏ không nhiều tháng nay đã hư hỏng. Lực lượng chức năng đã phải tiến hành tháo gỡ những tấm biển bỏ không treo lơ lửng trên đầu người đi đường. Những biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị cũng được gỡ xuống hoặc điều chỉnh, sửa chữa. Trên các tuyến phố chính nhiều tháng qua được nới lỏng sử dụng vỉa hè thì những ngày này đã được yêu cầu dọn dẹp, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong ngày 14/3, toàn bộ các địa điểm thường xuyên có du khách quốc tế ghé thăm đã được chỉnh trang, dọn dẹp gọn gàng. Lực lượng công an cũng đã tăng cường ra quân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến phố chính. Ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, địa bàn có nhiều điểm thu hút khách du lịch nên những ngày qua lực lượng chức năng đã yêu cầu dọn dẹp, trang trí lại vỉa hè đường phố để sẵn sàng đón khách. Trước đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn từ ngày 31/3. Riêng với Hà Nội dự kiến mở cửa du lịch đón khách quốc tế từ ngày 15/3.

