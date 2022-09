Hà Nội: Cháy 3 nhà liền kề, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Tối 29/9, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy tại địa chỉ 116 Nhân Hoà, phường Nhân Chính. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 29/9, ngọn lửa bắt nguồn từ 3 ngôi nhà liền kề, kết hợp ở và kinh doanh buôn bán tại ngõ 116 Nhân Hòa. Theo hình ảnh những người chứng kiến vụ hỏa hoạn ghi lại được, cột khói bốc lên từ đám cháy cao hàng chục mét, ngọn lửa đỏ rực một góc đường. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại 3 ngôi nhà liền kề kết hợp ở và kinh doanh buôn bán ở phố Nhân Hoà, Công an quận điều 4 xe cứu hoả, phối hợp lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội tới hiện trường. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng rà soát kỹ hiện trường, hiện chưa ghi nhận thương vong về người. Vào thời điểm xảy ra hoả hoạn, người vợ đang ở trên gác xép cho con bú bình sữa, chồng thì đang bán hàng ở dưới, nghe tiếng nổ lụp bụp trên nóc nhà nên chạy lên ngó thấy cháy. Người chồng lấy bình dập lửa nhỏ định dập nhưng vì lửa bùng nhanh quá nên hai vợ chồng vội vàng ôm con tháo chạy ra khỏi cửa hàng rồi sau đó cặp vợ chồng ôm con khóc nghẹn nhìn cửa hàng của mình bị cháy. Đến gần 23h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phun nước làm mát khu vực xảy ra vụ cháy. Qua rà soát, kiểm tra ít nhất 3 lần, lực lượng tại hiện trường không ghi nhận thương vong về người. Về thiệt hại tài sản, đơn vị đang thống kê. Hiện nguyên nhân vụ 3 ngôi nhà liền kề cháy dữ dội trong đêm ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: 3 ngôi nhà liền kề cháy, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

