Hà Nội: Bắt đối tượng trộm xe máy SH xịt hơi cay vào mặt công an khi bị truy đuổi

Khi thấy một người đàn ông đang ăn trộm chiếc xe máy Honda SH, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng truy đổi bắt giữ tên trộm. Theo thông tin ban đầu, vụ người đàn ông trộm xe máy SH xảy ra vào trưa 10/5, tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) một người đàn ông có hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda SH rồi bỏ chạy. Theo một số người chia sẻ, khi chứng kiến sự việc người dân cùng lực lượng Công an, CSGT nhanh chóng truy đuổi tên trộm. Khi bỏ chạy đến khu vực đường giao cắt Hoàng Quốc Việt - Bưởi thì tên trộm bị cảnh sát cùng người dân giữ lại. Tuy nhiên, người này có hành vi chống trả xịt hơi cay vào một chiến sĩ cảnh sát hòng bỏ trốn nhưng bị khống chế đưa về Công an phường Nghĩa Đô. Một lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô xác nhận và cho biết, hiện vụ bắt đối tượng trộm xe máy SH đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khu vực đường Hoàng Quốc Việt nơi ngươi đàn ông thực hiện hành vi trộm xe máy SH. Ảnh: Google maps. Xem thêm video: Truy bắt 9X trộm xe máy tinh vi. Nguồn: VTC 1.

