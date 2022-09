Giết người tình... rùng mình lời khai các sát nhân

Chở thi thể người tình đến công an đầu thú: Ngày 22/9, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người tình là chị T.T.Q (30 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) rồi chở thi thể nạn nhân đến công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận, do chị Q. yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Giết người tình rồi đốt xác phi tang ở Đắk Nông: Ngày 22/9, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố Trần Văn Hiệp (46 tuổi, ở xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song) kẻ giết người tình là chị Bùi Thị Lan (43 tuổi) rồi đốt xác phi tang. Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận, Do mâu thuẫn tình cảm, Hiệp đã đánh chết người tình, rồi chất củi cà phê, tưới dầu đốt xác, phi tang. Sát hại nhân tình khi níu giữ bất thành: Ngày 7/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, Tài khai nhận, Tài và chị N.T.K.T. (33 tuổi, ở cùng huyện) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Gần đây, Tài nghi ngờ nhân tình quen người khác và có ý định chia tay. Tài hẹn nhân tình đến nhà nghỉ để níu kéo tình cảm nhưng không thành nên đã sát hại nạn nhân, sau đó tự vẫn nhưng không chết. Ghen tuông, sát hại người tình trong lúc đang gội đầu cho khách: Ngày 18/8, chị N.T.T (43 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đang gội đầu cho khách ở quán của mình thì bị người tình là B.V.Th. chạy vào, dùng dao đâm từ phía sau, khiến chị T. tử vong. Tại cơ quan Công an, Th. khai nhận, chị T. và đối tượng cùng nhau đến thôn A2 xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên thuê nhà để mở cửa hàng gội đầu được khoảng 2-3 năm nay. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, nhưng trong quá trình chung sống, nhiều lần giữa chị T. và Th. xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Giết người tình vì ghen tuông mù quáng: Ngày 11/8, người phụ nữ bị sát hại ngay trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây ám ảnh với nhiều người. Nghi can Mai Xuân Thái (40 tuổi, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) lập tức bị bắt giam để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân được xác định, do mâu thuẫn về quan hệ tình cảm, ghen tuông giữa Thái và chị Nguyễn Thị Q., (40 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai). Đâm chết người tình vì ghen tuông: Ngày 5/4, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bích (29 tuổi; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người. Tại cơ quan Công an, Bích khai nhận, Bích và chị N.T.C.T (19 tuổi; ngụ An Giang) sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Nghi ngờ người phụ nữ không còn chung thủy, Bích ghen tuông nên đã dùng dao đâm chết người này. Giết người tình rồi phân xác làm đôi ở Ninh Bình: Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan Công an, Dũng khai quen người tình là chị N.T.T (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) qua mạng xã hội. Hai người thuê nhà trọ sống với nhau, nhưng sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Chị T. về lại TP Tam Điệp nhưng Dũng không đồng ý nên dẫn đến vụ án mạng tàn ác trên. Sát hại người tình để... được cùng chung sống ở thế giới bên kia: Ngày 16/12/2021, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giàng A Vử (SN 1969, trú xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai) về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, Giàng A Vử nhận vì không lấy được người tình là chị S.T.M (SN 1976, cũng trú tại địa chỉ trên) nên đã sát hại nạn nhân để kiếp sau cả hai được sống cùng với nhau. Sau khi gây án, đối tượng đã ăn lá ngón tự tử nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

