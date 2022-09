Giết bồ bạn thân… giá đắt cho sát thủ máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 9/10/2015, người dân phát hiện thi thể một cô gái ở khu vực đài phun nước trong dự án khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là chị S.H.T. (SN 1995, quê huyện Phú Thiện, Gia Lai). (Ảnh: Vietnamnet) Khám nghiệm sơ bộ xác định, vùng đầu nạn nhân có dấu vết bị ngoại lực tác động, gây chấn thương sọ não. Trên cổ nạn nhân còn chiếc quai túi xách giả da. Cơ quan chức năng nhận định, hung thủ đã dùng quai túi để siết cổ nạn nhân tới chết. (Ảnh minh họa) Quá trình điều tra, cơ quan Công an được biết, nạn nhân có quan hệ tình cảm với anh L.V.L. (SN 1988, quê ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa; hiện làm nghề thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, Hoài Đức). Trong gần 7 năm yêu nhau, đôi nam nữ này chỉ gặp nhau đúng 1 lần cách đây vài tháng. (Ảnh minh họa) Từ mối quan hệ này, cơ quan điều tra đã làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Lê Quang Linh (SN 1988, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa; tạm trú ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Bị triệu tập lên trụ sở công an, ban đầu, Linh một mực chối tội. Song, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Lời khai của Lê Quang Linh cũng như tài liệu điều tra cho thấy ngày 6/10/2015, sau khi nhận được giấy báo nhập học một trường ở Hà Nội, chị T. đã ra Hà Nội và được anh L. đưa đi chơi, rồi đưa về ở nhờ tại nơi trọ của bạn ở khu Lai Xá, huyện Hoài Đức. (Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet) Đến chiều 9/10/2015, anh L. và chị T. cùng Lê Quang Linh, bạn thân của anh L. đã đi uống bia ở khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, cả ba tiếp tục về khu vực xã An Khánh uống rượu. Trong cuộc rượu, biết chị T. có hoàn cảnh khó khăn, không muốn đi học và có nhu cầu tìm việc làm, Linh đã hứa sẽ xin cho chị T. làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, gần nhà vợ của Linh. Hồi lâu sau, anh L. mượn xe máy của một người bạn đi mua thẻ điện thoại nhưng vì say rượu nên đã dựng xe máy lên vỉa hè rồi ngủ gục. Lúc này, Linh dụ dỗ chị T. về nhà trọ lấy túi hành lý để đi xin việc. Trong lúc chở đợi, Linh đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. nhưng chị T. cương quyết từ chối. (Ảnh minh họa) Do bị chị T. chống cự và kêu cứu, sợ bị phát hiện, Linh đã lấy quai túi xách và chiếc áo ngực của chị T. buộc nối với nhanh thành 1 sợi dây cùng 1 đoạn dây chun màu vàng quấn quanh cổ chị T. siết chặt lại. Khi thấy chị T. đã chết, Linh kéo xác đẩy xuống bãi cỏ. (Ảnh minh họa) Sau khi vứt xác nạn nhân, Linh đã lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobistara TOUCH - S06 giá trị 250 ngàn đồng của chị T. mang về cất giấu ở tủ nhà mình. Ngày 10/10/2015, Lê Quang Linh bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở thu giữ được chiếc điện thoại di động trên. Tháng 9/2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Quang Linh. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo không thể chấp nhận được, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho người khác. Vì lẽ đó HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Quang Linh tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Hiếp dâm, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. (Ảnh: Công Lý) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguôn: ĐTHĐT.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 9/10/2015, người dân phát hiện thi thể một cô gái ở khu vực đài phun nước trong dự án khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức). Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nạn nhân là chị S.H.T. (SN 1995, quê huyện Phú Thiện, Gia Lai). (Ảnh: Vietnamnet) Khám nghiệm sơ bộ xác định, vùng đầu nạn nhân có dấu vết bị ngoại lực tác động, gây chấn thương sọ não. Trên cổ nạn nhân còn chiếc quai túi xách giả da. Cơ quan chức năng nhận định, hung thủ đã dùng quai túi để siết cổ nạn nhân tới chết. (Ảnh minh họa) Quá trình điều tra, cơ quan Công an được biết, nạn nhân có quan hệ tình cảm với anh L.V.L. (SN 1988, quê ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa; hiện làm nghề thợ xây dựng tự do ở khu vực xã An Khánh, Hoài Đức). Trong gần 7 năm yêu nhau, đôi nam nữ này chỉ gặp nhau đúng 1 lần cách đây vài tháng. (Ảnh minh họa) Từ mối quan hệ này, cơ quan điều tra đã làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Lê Quang Linh (SN 1988, trú tại xã Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa; tạm trú ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Bị triệu tập lên trụ sở công an, ban đầu, Linh một mực chối tội. Song, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Lời khai của Lê Quang Linh cũng như tài liệu điều tra cho thấy ngày 6/10/2015, sau khi nhận được giấy báo nhập học một trường ở Hà Nội, chị T. đã ra Hà Nội và được anh L. đưa đi chơi, rồi đưa về ở nhờ tại nơi trọ của bạn ở khu Lai Xá, huyện Hoài Đức. (Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet) Đến chiều 9/10/2015, anh L. và chị T. cùng Lê Quang Linh, bạn thân của anh L. đã đi uống bia ở khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, cả ba tiếp tục về khu vực xã An Khánh uống rượu. Trong cuộc rượu, biết chị T. có hoàn cảnh khó khăn, không muốn đi học và có nhu cầu tìm việc làm, Linh đã hứa sẽ xin cho chị T. làm thợ may ở khu vực xã An Khánh, gần nhà vợ của Linh. Hồi lâu sau, anh L. mượn xe máy của một người bạn đi mua thẻ điện thoại nhưng vì say rượu nên đã dựng xe máy lên vỉa hè rồi ngủ gục. Lúc này, Linh dụ dỗ chị T. về nhà trọ lấy túi hành lý để đi xin việc. Trong lúc chở đợi, Linh đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. nhưng chị T. cương quyết từ chối. (Ảnh minh họa) Do bị chị T. chống cự và kêu cứu, sợ bị phát hiện, Linh đã lấy quai túi xách và chiếc áo ngực của chị T. buộc nối với nhanh thành 1 sợi dây cùng 1 đoạn dây chun màu vàng quấn quanh cổ chị T. siết chặt lại. Khi thấy chị T. đã chết, Linh kéo xác đẩy xuống bãi cỏ. (Ảnh minh họa) Sau khi vứt xác nạn nhân, Linh đã lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobistara TOUCH - S06 giá trị 250 ngàn đồng của chị T. mang về cất giấu ở tủ nhà mình. Ngày 10/10/2015, Lê Quang Linh bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở thu giữ được chiếc điện thoại di động trên. Tháng 9/2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Quang Linh. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo không thể chấp nhận được, cần phải có hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho người khác. Vì lẽ đó HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Quang Linh tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Hiếp dâm, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. (Ảnh: Công Lý) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguôn: ĐTHĐT.