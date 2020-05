Gã trộm Trà Vinh hiếp dâm, bị cắn đứt lưỡi: Loạt chuyện bi hài

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ hình sự Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Theo điều tra ban đầu, ngày 7/5, Rót hết tiền tiêu xài nên đi bộ đến ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm. Rót đột nhập vào nhà chị T. (38 tuổi) trộm điện thoại. Lúc này, Rót phát hiện chị T. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.(Ảnh minh họa). Khi Rót đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị T. tỉnh giấc chống trả. Chị T. cắn đứt một phần lưỡi của tên trộm. Rót bỏ chạy về nhà lẩn trốn thì bị Công an huyện Cầu Kè bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Rót thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa). Trộm khoắng nhiều tài sản, để lại thẻ dự thi cho nữ sinh: Sáng 25/6/2019, em Nguyễn Thị Quỳnh Anh – học sinh lớp 12/6 Trường THPT Trần Cao Vân (ngụ phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thi môn đầu tiên kỳ thi THPT, đêm hôm trước, em bị trộm lấy cắp ví tiền nhưng rất may "hắn" để lại giấy tờ liên quan đến việc thi cử. Quỳnh Anh kể, tối 24/6/2019, sau khi ôn bài, nữ sinh này để ví tiền, CMND và thẻ dự thi trên bàn để sáng hôm sau tiện lấy đưa đi thi. Tuy nhiên, khoảng 5h30 sáng 25/6/2019, Quỳnh Anh thức dậy thì hoảng hồn khi phát hiện một cái laptop, chiếc ví có khoảng 4 triệu đồng "không cánh mà bay". Lục tìm trong nhà, gia đình nữ sinh này thở phào khi phát hiện thẻ dự thi và CMND của Quỳnh Anh được tên trộm vứt lại trong nhà. "Em cảm thấy mình khá may mắn vì không gặp rắc rối trước buổi thi. Tiền bạc mất rồi có thể làm lại chứ nếu mất các giấy tờ không thể dự thi được chắc em sốc lắm" - Quỳnh Anh kể. Ăn trộm xe đạp, bỏ quên xe máy tại hiện trường: Nguyễn Văn Lợi (trú đường Đặng Tất, phường An Hòa – Huế) khi đang đi xe máy trên đừơng thì thấy chiếc xe đạp để hớ hênh nên nảy sinh ý đồ ăn trộm. Chỉ vì tham trộm chiếc xe đạp để trước nhà dân tại số 54 đường Đặng Tất (Huế), Lợi “liều” bỏ lại xe máy của mình ở khu vực hiện trường. Sau khi mang xe đạp đi tiêu thụ xong, Lợi quay lại lấy xe máy thì bị công an mật phục bắt giữ. Vào nhà trộm xe máy, tranh thủ rán trứng ăn cơm cho đỡ đói: Sự việc xảy ra ở thành phố Bắc Giang, tên trộm này đã lẻn vào nhà người dân để ăn cắp một chiếc xe máy Wave. Sau vụ trộm đầu thành công, hắn tiếp tục vào nhà này để trộm chiếc xe còn lại hiệu Airblade. Tuy nhiên, đang hành sự thì hắn bỗng cảm thấy đói nên tranh thủ rán trứng để ăn với cơm nguội ngay tại bếp của gia chủ. Ăn no xong, hắn tiếp tục hành vi trộm cắp thì bị chủ nhà phát hiện. Đi ăn trộm nhưng “lỡ tay” chỉnh camera ngay thẳng mặt: Sự việc xảy ra tại một cửa hàng quần áo ở thành phố Vinh (tnh Nghệ An) vào lúc 2h ngày 13/8/2017. Dữ liệu trên camera an ninh trong cửa hàng cho thấy, vào thời điểm trên, một người đàn ông đầu trọc, cởi trần, mang theo áo phông và chiếc bật lửa gas đột nhập cửa hàng. Đối tượng quan sát xung quanh trước khi tiến đến camera an ninh gắn ở góc phòng để chỉnh sửa với mục đích hướng máy sang nơi khác. Tuy nhiên, khi chỉnh sửa, "đạo chích" này đã vô tình chĩa thẳng ống kính vào mặt mình, hình ảnh nhận diện vì thế càng rõ ràng. (Ảnh minh họa). Hình ảnh còn ghi lại quá trình đối tượng này vơ được hai bọc quần áo và máy tính, sau đó chuyển "chiến lợi phẩm" ra ngoài qua lỗ thủng trên mái nhà. Toàn bộ quá trình "đào tẩu" của đối tượng này đều bị ghi lại. (Ảnh minh họa). Xem thêm video: Cận cảnh cẩu tặc trộm chó chỉ trong 5 giây. Nguồn: VTC 9.

