Du khách chen chân về tham quan quê Bác tại di tích Kim Liên

Vào sáng ngày 26/1 (mùng 5 tết) từng đoàn du khách gần xa chen chân đổ về Khu di tích Kim Liên để viếng Bác trong những ngày đầu xuân mới Ngôi nhà của Ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh khá đông du khách tham quan. Đoàn du khách này có nhiều em nhỏ được biết đây là lần đầu về với quê Bác nên ai cũng hồ hởi vui mừng trong những ngày xuân mới. Các du khách đang được hướng dẫn viên giới thiệu về những nét chính nơi quê hương của Bác kính yêu Đường vào nhà của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Dưới cái nắng nhẹ đầu xuân, cảnh quan nơi quê Bác, Khu di tích Kim Liên thật rực rỡ sắc xuân tươi mới đón chào du khách về tham quan Em Hoàng Thùy Trang ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang chăm chú tìm hiểu những hiện vật trưng bày tại Khu lưu niệm của Bác, được biết đây là lần đầu tiên em về thăm quê Bác Hồ kính yêu. Khắp các con đường trong Khu di tích đều kín hình ảnh du khách về thăm quan Qua bao nhiêu thời gian, hàng cau, mái nhà tranh nơi Khu di tích vẫn yên bình trong nắng xuân, đón du khách gần xa về thăm Từng đoàn du khách vẫn nối dài hàng vào tham quan Lực lượng an ninh luôn túc trực sẵn đảm bảo an ninh cho đông đảo du khách về tham quan Niềm vui của mọi người khi về quê Bác cùng nhau lưu lại những bức hình của những ngày đầu xuân cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Cây Đa của Cố Tổng Bí thư Trường Chinh trồng trước Khu di tích Khu lưu niệm của Bác được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, nơi triệu con tim trên khắp mọi miền tìm về. Dù về trưa nhưng đoàn người vẫn nối chân nhau về với Khu di tích đặc biệt, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

