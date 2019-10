Đột kích “động” ăn chơi ở Hà Nội... bóc trần sự thật sa đọa của người Việt

1. Gần 200 dân chơi tại Star3 club bị đưa về trụ sở công an trong đêm: Theo thông tin từ Báo Lao Động, rạng sáng ngày 23/10, các đơn vị chức năng Công an Hà Nội bất ngờ đột kích vũ trường Star 3 Club (phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện ma túy tại các bàn trong vũ trường. (Ảnh: Laodong) Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa gần 200 người về trụ sở công an để xác minh, làm rõ. Trong đó có hơn 60 nhân viên quán bar. 2. Đột kích quán bar ở Sài Gòn phát hiện nhiều ma túy, rượu lạ: Ngày 17/10, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM phối hợp cùng đoàn 1 kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội, công an quận 10 đã ập vào kiểm tra quán bar Playhouse (nằm trên đường Đồng Nai) và mời 200 người nghi vấn là dân chơi ma túy hay liên quan đến các hoạt động phạm pháp hình sự về trụ sở Công an để làm rõ. Ngoài ra, cơ quan công an còn tìm thấy nhiều ma túy và rượu, nghi vấn là rượi giả. Rượu được nhân viên quán cho vào thùng lớn và bán cho khách. (Ảnh: CAND) 3. Đột kích quán bar Paradise Club ở Kiên Giang phát hiện 31 người dương tính ma túy: Ngày 12/10, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra quán bar Paradise Club, (ở TP. Rạch Giá) phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, dương tính với ma túy. Sau khi đưa về trụ sở 98 nam, nữ thanh niên kiểm tra nồng độ ma túy đã phát hiện 31 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 66 chai rượu và 24 thùng bia ngoại chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ . (Ảnh: VOV) 4. Đột kích quán bar 386 ở Sài Gòn phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma túy: Ngày 15/9, công an phường 9, quận 5 (TP.HCM), phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 5 ập vào kiểm tra quán bar 386, trên đường Hùng Vương phát hiện hàng trăm dân chơi đang nhảy nhót trong tiếng nhạc cực mạnh vội tháo chạy nhưng bị chặn lại. (Ảnh: Zing) Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại 3 bàn VIP có 3 gói nylon chứa ma túy. Riêng tại bàn VIP 39, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cất giấu viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc. Sau đó, đoàn kiểm tra đã đưa 85 người có biểu hiện nghi vấn được cảnh sát đưa về trụ sở làm việc. (Ảnh: Zing) Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có 35 người (10 nữ, 25 nam) dương tính với ma túy. Công an phường 9 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập hồ sơ, xử lý những người này theo quy định. (Ảnh: Zing) 5. Đột kích quán bar Airport phát hiện 9 thanh niên dương tính với ma túy: Ngày 22/8, công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường Đống Đa, Cục QLTT Hà Nội đã “đột kích” quán bar Airport ở Chùa Bộc. Lúc này, trong quán có hơn 50 khách đang vui vẻ bên tiếng nhạc lớn và “bóng cười”. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện tại 2 bàn rượu của 2 nhóm thanh niên có các chất bột nghi ma túy tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra tại bàn có 3 nam giới, lực lượng công an phát hiện 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và một nửa viên nén nghi ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bình khí N20 và hơn 100 quả bóng cao su. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở kinh doanh này về hành vi hoạt động kinh doanh quá giờ quy định. Sau đó, đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an phường Quang Trung làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 9/9 nam nữ dương tính với ma túy. 6. Hà Nội: Đột kích quán bar thu giữ súng đạn và ma túy: Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức kiểm tra quán Hey Club tại 57 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Đăng Sơn (SN 1994, trú tại Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thu Trang (SN 1998, trú tại Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Sơn 1,891 gam MDMA, thu giữ trong người Trang 0,156 gam MDMA. (Ảnh: VOV) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 4 đối tượng, gồm: Hà Huy Giáp (SN 1984; trú tại tổ 6, phường Thượng Thanh, Long Biên), Nguyễn Thị Thảo My (SN 2001; trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa), Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, trú tại Lò Đúc, Hai Bà Trưng) và Trịnh Anh Việt (SN 1995, trú tại phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái). (Ảnh: VOV) 7. Phát hiện gần 200 người dương tính ma túy tại quán bar trung tâm TP Biên Hòa: Ngày 23/6, công an TP Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán bar ST Club – Làn Sóng Trẻ, nằm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Phát hiện trong quán hơn 300 người, qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có gần 200 người dương tính với chất ma túy, thu giữ hàng chục bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều gói nilon chứa ma túy. Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa cũng đã làm việc với chủ quán bar trên để xử lý vi phạm. (Ảnh: Vietnamnet) 8. Phát hiện nhiều người sử dụng ma túy trong quán bar Fame ở Hà Nội: Ngày 21/4, lực lượng trinh sát mật phục thuộc công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt quả tang đối tượng Phạm Hoàng Hải (SN 1985, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi sử dụng ma túy tại quán bar Fame (số 25 Ngô Văn Sở, Hà Nội). Lực lượng chức năng thu giữ 0,179 g ketamin, 0,631 g thuốc lắc. (Ảnh: VOV) Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Hoàng Hải khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật, được bạn bè rủ rê nên sử dụng ma túy trên quán bar và cho rằng đây là lần đầu thử dùng ma túy thì bị bắt nên mong được sự khoan hồng của pháp luật. (Ảnh: VOV) 8. Đột kích quán bar Vegas ở Huế phát hiện 100 người dương tính với ma túy: Ngày 26/1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) ập vào quán bar Vegas (số 81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế). (Ảnh: Infonet) Tại thời điểm lực lượng công an ập vào quán bar Vegas có khoảng 280 khách và nhân viên. Sau đó, đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, còn số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động. Đồng thời, phát hiện 18 điểm có chất ma túy và thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”. (Ảnh: Infonet) Qua thử texs nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/262 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy (trong đó, có 92 khách, 8 nhân viên và 98 nam, 11 nữ). Tạm giữ một số lượng lớn, thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán bar Vegas. (Ảnh: Infonet) Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Vinh (SN 1999, trú phường Phú Cát, TP.Huế), Trần Văn Nam (SN 1999, trú phường Phú Bình, TP.Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và thu giữ số lượng ma túy tổng hợp từ 3 đối tượng. (Ảnh: Infonet)

1. Gần 200 dân chơi tại Star3 club bị đưa về trụ sở công an trong đêm: Theo thông tin từ Báo Lao Động, rạng sáng ngày 23/10, các đơn vị chức năng Công an Hà Nội bất ngờ đột kích vũ trường Star 3 Club (phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện ma túy tại các bàn trong vũ trường. (Ảnh: Laodong) Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa gần 200 người về trụ sở công an để xác minh, làm rõ. Trong đó có hơn 60 nhân viên quán bar. 2. Đột kích quán bar ở Sài Gòn phát hiện nhiều ma túy, rượu lạ: Ngày 17/10, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM phối hợp cùng đoàn 1 kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội, công an quận 10 đã ập vào kiểm tra quán bar Playhouse (nằm trên đường Đồng Nai) và mời 200 người nghi vấn là dân chơi ma túy hay liên quan đến các hoạt động phạm pháp hình sự về trụ sở Công an để làm rõ. Ngoài ra, cơ quan công an còn tìm thấy nhiều ma túy và rượu, nghi vấn là rượi giả. Rượu được nhân viên quán cho vào thùng lớn và bán cho khách. (Ảnh: CAND) 3. Đột kích quán bar Paradise Club ở Kiên Giang phát hiện 31 người dương tính ma túy: Ngày 12/10, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra quán bar Paradise Club, (ở TP. Rạch Giá) phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, dương tính với ma túy. Sau khi đưa về trụ sở 98 nam, nữ thanh niên kiểm tra nồng độ ma túy đã phát hiện 31 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 66 chai rượu và 24 thùng bia ngoại chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ . (Ảnh: VOV) 4. Đột kích quán bar 386 ở Sài Gòn phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma túy: Ngày 15/9, công an phường 9, quận 5 (TP.HCM), phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 5 ập vào kiểm tra quán bar 386, trên đường Hùng Vương phát hiện hàng trăm dân chơi đang nhảy nhót trong tiếng nhạc cực mạnh vội tháo chạy nhưng bị chặn lại. (Ảnh: Zing) Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại 3 bàn VIP có 3 gói nylon chứa ma túy. Riêng tại bàn VIP 39, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cất giấu viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc. Sau đó, đoàn kiểm tra đã đưa 85 người có biểu hiện nghi vấn được cảnh sát đưa về trụ sở làm việc. (Ảnh: Zing) Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có 35 người (10 nữ, 25 nam) dương tính với ma túy. Công an phường 9 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập hồ sơ, xử lý những người này theo quy định. (Ảnh: Zing) 5. Đột kích quán bar Airport phát hiện 9 thanh niên dương tính với ma túy: Ngày 22/8, công an quận Đống Đa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường Đống Đa, Cục QLTT Hà Nội đã “đột kích” quán bar Airport ở Chùa Bộc. Lúc này, trong quán có hơn 50 khách đang vui vẻ bên tiếng nhạc lớn và “bóng cười”. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện tại 2 bàn rượu của 2 nhóm thanh niên có các chất bột nghi ma túy tổng hợp. Tiếp tục kiểm tra tại bàn có 3 nam giới, lực lượng công an phát hiện 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và một nửa viên nén nghi ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bình khí N20 và hơn 100 quả bóng cao su. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý đối với cơ sở kinh doanh này về hành vi hoạt động kinh doanh quá giờ quy định. Sau đó, đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an phường Quang Trung làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 9/9 nam nữ dương tính với ma túy. 6. Hà Nội: Đột kích quán bar thu giữ súng đạn và ma túy: Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức kiểm tra quán Hey Club tại 57 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Đăng Sơn (SN 1994, trú tại Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thu Trang (SN 1998, trú tại Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Sơn 1,891 gam MDMA, thu giữ trong người Trang 0,156 gam MDMA. (Ảnh: VOV) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 4 đối tượng, gồm: Hà Huy Giáp (SN 1984; trú tại tổ 6, phường Thượng Thanh, Long Biên), Nguyễn Thị Thảo My (SN 2001; trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa), Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, trú tại Lò Đúc, Hai Bà Trưng) và Trịnh Anh Việt (SN 1995, trú tại phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái). (Ảnh: VOV) 7. Phát hiện gần 200 người dương tính ma túy tại quán bar trung tâm TP Biên Hòa: Ngày 23/6, công an TP Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán bar ST Club – Làn Sóng Trẻ, nằm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Phát hiện trong quán hơn 300 người, qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có gần 200 người dương tính với chất ma túy, thu giữ hàng chục bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều gói nilon chứa ma túy. Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa cũng đã làm việc với chủ quán bar trên để xử lý vi phạm. (Ảnh: Vietnamnet) 8. Phát hiện nhiều người sử dụng ma túy trong quán bar Fame ở Hà Nội: Ngày 21/4, lực lượng trinh sát mật phục thuộc công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt quả tang đối tượng Phạm Hoàng Hải (SN 1985, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi sử dụng ma túy tại quán bar Fame (số 25 Ngô Văn Sở, Hà Nội). Lực lượng chức năng thu giữ 0,179 g ketamin, 0,631 g thuốc lắc. (Ảnh: VOV) Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Hoàng Hải khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật, được bạn bè rủ rê nên sử dụng ma túy trên quán bar và cho rằng đây là lần đầu thử dùng ma túy thì bị bắt nên mong được sự khoan hồng của pháp luật. (Ảnh: VOV) 8. Đột kích quán bar Vegas ở Huế phát hiện 100 người dương tính với ma túy: N gày 26/1, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp Cục nghiệp vụ, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Công an) ập vào quán bar Vegas (số 81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế). (Ảnh: Infonet) Tại thời điểm lực lượng công an ập vào quán bar Vegas có khoảng 280 khách và nhân viên. Sau đó, đại diện quản lý chỉ xuất trình bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC, còn số nhân viên chưa xuất trình được hợp đồng lao động. Đồng thời, phát hiện 18 điểm có chất ma túy và thu giữ trên 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”. (Ảnh: Infonet) Qua thử texs nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 100/262 khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy (trong đó, có 92 khách, 8 nhân viên và 98 nam, 11 nữ). Tạm giữ một số lượng lớn, thuốc lá, rượu nhập ngoại các loại và các sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh của quán bar Vegas. (Ảnh: Infonet) Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Vinh (SN 1999, trú phường Phú Cát, TP.Huế), Trần Văn Nam (SN 1999, trú phường Phú Bình, TP.Huế) và Dương Thị Hương (SN 1989, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và thu giữ số lượng ma túy tổng hợp từ 3 đối tượng. (Ảnh: Infonet)