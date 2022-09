Đột kích "đại bản doanh" nhóm giả mạo ngân hàng lừa tiền người dân

Ngày 28/9, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Khoảng 13h30 ngày 26/9, cảnh sát kiểm tra căn nhà 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM. Đây là “đại bản doanh” của đường dây lừa đảo công nghệ cao. Thời điểm đó, có 82 nghi phạm đang "làm việc" trên các máy móc là thiết bị liên lạc viễn thông. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật được các nghi phạm sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại, danh sách bị hại đã nộp tiền. Cơ quan công an xác định, đối tượng tên Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1993, quê Đồng Nai, hiện trú tại quận Bình Tân, TP HCM) thuê và sắp xếp cho 82 đối tượng làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn nhà trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm kiểm tra, tầng trệt có 17 đối tượng ngồi làm việc, tầng 1 có 16 đối tượng, tầng 2 có 30 đối tượng, tầng 3 có 19 đối tượng. Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên cả nước, riêng TP HCM, nhóm này lừa đảo hơn 600 người với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch khai, đã sử dụng giấy CCCD của Trần Kiều Quốc Dũng (23 tuổi) thuê nhà và sắp xếp cho 82 nghi phạm làm việc tại 3 tầng của căn nhà nói trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Sau đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thạch, các đối tượng trên sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay. Các đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng T. đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1.700.000 đồng đến 3.895.000 đồng tuỳ số tiền vay. Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng. Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (Địa chỉ 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng T. giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên. Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện. Các đối tượng này được trả công từ 8- 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn. (Một nhân viên liên lạc tư vấn dán sẵn tờ giấy trên bàn dùng đọc dẫn dụ khách. Ảnh:CAND) Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được tại tầng 3 nhà 48 Trần Quang Quá, xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TP HCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã xác định có 2 đối tượng là Trần Văn Quân (SN 1999, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) có vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Nguyễn Hoàng Thạch. Hiện vụ án giả mạo ngân hàng cho vay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được công an điều tra mở rộng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xuyên đêm khám xét nhiều nơi liên quan đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo hơn 600 người. Nguồn: SGGP

