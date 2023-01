“Đòi yêu” bất thành, người đàn ông đồng tính bị đâm thiệt mạng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Công an Hà Nội bất ngờ nhận được thông báo về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Nạn nhân bị giết hại là anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, có hộ khẩu thường trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) thuê trọ tại ngôi nhà cấp 4 trong ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ của gia đình ông Hòa. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Vietnamnet) Ngôi nhà này gia đình không ở (ông Hòa có nhà ở ngoài mặt đường gần đó), cho anh Nghị thuê trọ từ năm 2005 đến nay. Căn phòng anh Nghị thuê ở chỉ rộng chừng 10m2, ngay sát cổng ra vào, liền kề gian phòng thờ của gia đình. Ngoài anh Nghị, còn có một nam thanh niên là người quen của gia đình ông Hòa ở nhờ trên gác. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sự việc được phát hiện vào chiều 2/2/2013 (tức 22 Tết). Khi đó, gia đình ông Hòa có vào ngôi nhà trên để quét dọn gian nhà thờ, chuẩn bị thắp hương cúng ông Công, ông Táo thì phát hiện thấy mùi thối bốc ra từ căn phòng thuê trọ của anh Nghị trong khi cửa vẫn đang khóa ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Hòa đã gọi người trong thôn đến phá cửa và phát hiện anh Nghị đã chết trên giường, xác đang trong giai đoạn phân hủy. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT – Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội khẩn trương có mặt. Tại hiện trường, phát hiện thi thể người đàn ông chết trong tư thế co quắp với nhiều vết thương, đang trong quá trình phân hủy, bên cạnh phát hiện 1 con dao dính máu. Xác định đây không phải là một vụ tự sát mà có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy bắt thủ phạm. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Nhận định giữa nạn nhân và đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết và thời gian gây án của thủ phạm trong khoảng từ đêm 20 đến rạng sáng 21/1/2013, hướng điều tra được lực lượng chức năng khẩn trương dựng lại toàn bộ di biến động của nạn nhân trong khoảng 2 tuần trước khi phát hiện sự việc cũng như các mối quan hệ, đồng thời tập trung kiểm tra, khai thác máy tính cá nhân của nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Ngày 7/2/2013 (tức 27 Tết), lực lượng tham gia phá án đã khoanh diện một đối tượng quen biết với nạn nhân qua mạng Internet có nickname là “Huy”, khoảng 20 tuổi. Đối tượng có tên thật là Bàn Phúc Trung (SN 1992, HKTT ở xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lập tức một tổ công tác lên đường tới huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhưng đối tượng Trung không có mặt ở nơi cư trú. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Hàng loạt các mối quan hệ xã hội, người thân trong gia đình của Bàn Phúc Trung được khẩn trương rà soát tại nhiều tỉnh như Cao Bằng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam. Qua đó, phát hiện một quan hệ họ hàng của Trung ở cạnh mỏ khai thác thiếc thuộc xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là vùng rừng núi hiểm trở, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Lúc 22h30 ngày 1 Tết Quý Tỵ 2013 đối tượng bị bắt tại nơi ẩn náu ở một lán trại trên núi cao. Đối tượng Trung khai nhận, giữa tháng 12/2012, trong một lần vào mạng, đối tượng đã làm quen với anh Mai Xuân Nghị. Qua “chát chít”, Trung được anh Nghị hứa hẹn sẽ xin cho một công việc ở Hà Nội. Bẵng đi một thời gian, đầu tháng 1/2013, đối tượng lại nhận được điện thoại của anh Nghị thúc giục xuống Hà Nội để đi làm. Sáng 13/1/2013, Trung đón xe khách xuống bến xe Mỹ Đình, song khi gọi cho anh Nghị thì mới biết anh này đang ở quê. Vì thế đối tượng buộc phải ghé vào chỗ ở của một người bạn tá túc ít ngày. Đúng một tuần sau, đối tượng đón xe buýt xuống chỗ anh Nghị thuê trọ, ở gần nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì. Đưa Trung về nơi ở của mình, anh Nghị hồ hởi đi chợ mua thức ăn, nấu nướng mời khách ăn tối. Cơm nước xong, anh Nghị bảo Trung ngủ lại qua đêm để hôm sau tiện đến cơ quan xin việc luôn. Ngay sau đó anh Nghị bật máy tính mở phim sex, rồi nhào đến ôm ghì lấy đối tượng. Tiếp đến nạn nhân thì thào do là người đồng tính nên muốn được Trung chiều chuộng. Đổi lại, ngoài việc hứa xin việc làm cho, anh Nghị còn tháo luôn sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ tặng Trung. Và rồi hai người lao vào quan hệ tình dục đồng giới. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Khoảng 3h sáng hôm sau, đối tượng bất ngờ bị đánh thức và nhận ra anh Nghị trong tình trạng không mặc quần áo, đồng thời ra sức mơn trớn Trung. Không chịu đựng được, Trung đẩy nạn nhân ra, nhưng anh Nghị nhất quyết không chịu và túm tay Trung kéo lại. Sẵn con dao gọt hoa quả ở trên bàn, đối tượng chộp lấy, sau đó quay người đâm một nhát vào cổ nạn nhân. Đáp trả, anh Nghị vừa túm chặt vào bộ phận sinh dục của Trung, vừa kêu la. Tức thì đối tượng dùng tay bịt mồm nạn nhân và đâm thêm một nhát nữa thấu ngực. Xác định anh Nghị đã tắt thở, Trung vội vàng khóa trái cửa và tẩu thoát ngay trong đêm. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Đầu năm 2014, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bàn Phúc Trung tù chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là tù chung thân.

