Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, tối 12/9/2003 (tức ngày rằm Trung thu), thôn 10 (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng) phía ngôi chùa cổ sát ngọn đồi vắng, người dân nghe thấy tiếng thét đứt đoạn của một cô gái. Vài người chạy về phía ngôi chùa và bàng hoàng phát hiện ra trên nền đất có 2 thi thể nằm cạnh vũng máu. Người đàn ông đầu tiên tới nơi đã không thể tin được, thi thể nữ giới chính là em gái mình, Lê Thị H. (SN 1984, trú tại thôn 10, Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Cạnh chị H không xa là anh Trịnh Văn H. (SN 1977, trú cùng địa phương). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Dân Trí) Nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng lập tức có mặt. Hai nạn nhân, một nam, một nữ được xác định đã tử vong do mất máu cấp. Trên cơ thể chị H có nhiều vết thương sâu do vật sắc nhọn gây ra, giống như bị dao đâm chém. Anh H cũng tương tự. Hiện trường là nơi vắng vẻ, ít nhà dân và sát ngôi chùa cổ. Chính vì thế không có ai nhìn thấy hay chứng kiến vụ việc. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Người đầu tiên nghe thấy tiếng hét chính là anh trai ruột nạn nhân Lê Thị H. Theo anh này, khi lao về phía cổng chùa, anh thấy thấp thoáng một bóng người chạy sâu vào chùa rồi luồn ra phía sau đi lên đồi. Anh không thể nhận diện được bóng đen đó là ai. Cũng theo các nhân chứng, chị H và anh Trịnh Văn H có tình cảm với nhau, tối 12/9 hai người đi chơi riêng thì bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Qua khám nghiệm, Công an TP Hải Phòng nhận thấy kẻ gian đã ra tay rất nhanh và dứt khoát khiến hai nạn nhân không kịp chống đỡ. Tài sản của hai nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đây là vụ án xuất phát từ thù tức cá nhân, không loại trừ là mâu thuẫn tình cảm. Khi các trinh sát tìm kiếm ở con đường sau chùa đã phát hiện một chiếc giày màu đen, bên trong có dính máu. Các điều tra viên cho rằng rất có thể nó là của hung thủ trong lúc bỏ chạy đã bị rơi. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Chị gái của nạn nhân H cho rằng đó là giày của một thanh niên trong thôn có tên Trần Văn Đạo (SN 1978). Lý do chị này biết là vì Đạo có tình cảm và thường xuyên qua nhà để tán tỉnh H. Tiếp tục mở rộng diện tìm kiếm, công an tìm thấy một con dao chuôi bằng gỗ, mũi nhọn, lưỡi sắc được vứt trên khu vực đồi sắn cách hiện trường vụ án khoảng 300m. Khi so sánh, công an xác định đây chính là hung khí gây ra cái chết của hai nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Vào chiều 12/9, Đạo đến đánh bài ở nhà một người dân trong thôn, chị gái nạn nhân H đã nhìn thấy anh ta đi đôi giầy giống hệt chiếc đã được tìm thấy. Từ lời khai này, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành cho chó nghiệp vụ nhận diện, đánh hơi. Kết quả cho thấy chiếc giày kia là của đối tượng Đạo. Trưng cầu giám định với mẫu máu thu được bên trong chiếc giày, kết luận là trùng với mẫu ADN của người tên Đạo. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định thu thập được, Công an Hải Phòng nhận định, Trần Văn Đạo là nghi phạm số 1 gây ra cái chết của hai nạn nhân Lê Thị H và Trịnh Văn H vào tối 12/9/2003. Vào thời điểm này, Đạo cũng vắng mặt ở nơi cư trú, không ai biết anh ta đang ở đâu, làm gì. Quá trình xác minh, các trinh sát được biết, Đạo vốn có tình cảm với nạn nhân Lê Thị H. Tuy nhiên dù theo đuổi rất "nhiệt tình", nhưng Đạo chẳng được chị H chấp thuận với lý do tuổi tác không hợp. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Những chứng cứ này bước đầu Công an Hải Phòng nhận định, Đạo là nghi phạm số 1 của vụ án. Các trinh sát được một hộ dân sống ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cho biết, sau thời điểm hai nạn nhân được phát hiện bị sát hại, có một thanh niên mặc quần đùi, áo ba lỗ dáng vẻ mệt mỏi, tay dính máu đến xin ăn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Sau khi xin xong, người thanh niên này đi đâu, làm gì không ai biết. Tại địa phương, Đạo chưa làm chứng minh thư. Theo người nhà nạn nhân, Đạo là kẻ lì lợm, cục cằn. Thời gian trước hắn theo đuổi nạn nhân H nhưng bị từ chối. Từ đó, Đạo trở nên thù tức khi chứng kiến chị này dành tình cảm cho người khác. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Hải Phòng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đạo về tội "giết người". Tuy nhiên, đối tượng đang ở đâu thì không ai rõ. Một lệnh truy nã được ban hành. Suốt nhiều năm trời, Đạo ở đâu, làm gì hoàn toàn không có thông tin. Sau 17 năm, một ngày đầu năm 2020, Công an TP Hải Phòng nhận được tin Đạo quay về thăm nhà. Chưa kịp vây bắt, hắn đã bỏ trốn lần nữa. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Nhận định, Đạo không có nơi ở, không công ăn việc làm, sống lang thang, có thể được thu gom về các trung tâm bảo trợ xã hội nên các trinh sát tăng cường tìm kiếm ở những địa điểm này. Đến tháng 2/2020, Đạo được phát hiện đang ở một trung tâm bảo trợ xã hội tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xác minh chính xác là đối tượng, Công an Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ. Từ đây, vụ án kinh hoàng 17 năm trước đã dần sáng tỏ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Đạo khai nhận, do tán tỉnh chị H nhiều lần nhưng đều bị từ chối nên hắn ta nảy sinh lòng thù tức, nuôi ý định trả thù. Đạo mua một con dao để chờ cơ hội. Tối Rằm Trung thu (ngày 12/9/2003 dương lịch), phát hiện chị H đi với anh Trịnh Văn H ở gần ngôi chùa vắng, Đạo đã lặng lẽ bám theo. Lợi dụng lúc hai người này mất cảnh giác, Đạo lao tới dùng dao sát hại cả hai. Trong lúc gây án, có giằng co nhau nên con dao đâm vào chân Đạo khiến hắn chảy máu. Khi chạy trốn ra sau chùa, một chiếc giày của đối tượng tuột ra. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Dân Trí) Đạo chạy một mạch không nghỉ, đến khu đồi vắng, gã ngồi lại và dùng dao tự vẫn. Tuy nhiên, Đạo chỉ ngất đi một lúc rồi lại tỉnh. Thấy mình không chết, Đạo bỏ chạy, bắt đầu hành trình lẩn trốn suốt 17 năm. Thời gian đầu gã sang Trung Quốc, sống lang thang ăn xin. Sau này, Đạo quay về Việt Nam, di chuyển vào các tỉnh phía trong để tiếp tục ăn xin và bị thu gom về trung tâm bảo trợ xã hội. Với tội ác của mình, sau này Đạo bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên mức án tử hình.

